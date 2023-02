La majorité des jeunes utilisateurs pensent qu’utiliser Android est honteux

Le Financial Times a récemment mené une enquête qui a révélé une tendance surprenante chez les jeunes Américains nés entre 1996 et 2012, également connus sous le nom de génération Z. Selon le rapport, une grande majorité des utilisateurs de la génération Z, qui sont considérés comme la génération la plus diversifiée et la plus inclusive du monde. l’histoire, représentent 34% de tous les utilisateurs d’iPhone aux États-Unis. Cette statistique est assez significative, étant donné que Samsung, la marque qui vend le plus de smartphones Android dans le monde, ne représente que 10 % des ventes de ce groupe.

La majorité des jeunes pensent qu’utiliser un smartphone Android est honteux

Le rapport suggère que de nombreux jeunes consommateurs craignent d’être ostracisés pour ne pas avoir d’iPhone. L’écosystème fermé du système d’exploitation d’Apple est cité comme la principale raison de cette crainte. Plus précisément, de nombreux utilisateurs d’iPhone interrogés ont déclaré qu’iMessage est l’une des principales raisons pour lesquelles ils utilisent un iPhone. Ce service de messagerie discrimine les utilisateurs d’Android en affichant leurs messages dans des bulles vertes au lieu de bleues. Ce qui peut être assez gênant pour certains utilisateurs.

En conséquence, de nombreux jeunes optent pour un iPhone plutôt qu’un appareil Android pour éviter la stigmatisation associée aux « bulles vertes ». Par ailleurs, plusieurs campagnes ont été lancées par Google pour inciter Apple à rendre iMessage compatible avec des protocoles de messagerie tiers, comme la norme RCS. Cependant, Apple n’a pas encore résolu ce problème.

Fait intéressant, le rapport indique également que les utilisateurs d’iPhone sont plus susceptibles d’acheter d’autres appareils Apple. Tels que les MacBook, les montres Apple et les AirPod. Pour 100 iPhones vendus dans le monde, Apple vend 26 iPads, 17 montres Apple et 35 paires d’AirPods. En revanche, Samsung ne vend que 11 Galaxy Tabs, 6 Galaxy Watch et 6 Galaxy Buds pour chaque Samsung Galaxy vendu.

La tendance ne se limite pas aux États-Unis. Une société de conseil spécialisée dans l’analyse de marché, Canalys, a constaté que 83 % des utilisateurs d’iPhone en Europe âgés de moins de 25 ans prévoient de continuer à utiliser les smartphones Apple. En revanche, moins de la moitié des utilisateurs d’Android prévoient de continuer à utiliser des appareils Android.

Le rapport met en lumière l’influence surprenante du système d’exploitation d’Apple sur les jeunes, considérés comme la génération la plus diversifiée et la plus inclusive de l’histoire. La peur d’être ostracisé pour ne pas avoir d’iPhone pousse de nombreux jeunes à opter pour les appareils Apple plutôt que pour les appareils Android. Cette tendance ne se limite pas aux États-Unis mais est également répandue en Europe. De plus, le rapport suggère que l’écosystème fermé du système d’exploitation d’Apple stimule les ventes d’autres appareils Apple. Tels que les MacBook, les montres Apple et les AirPod.

La préférence de la génération Z pour l’iPhone par rapport à Android

Alors que la technologie continue de progresser, le débat entre les utilisateurs d’iPhone et d’Android est toujours en cours. Cependant, pour la jeune génération, également connue sous le nom de Gen Z, la préférence pour l’iPhone par rapport à Android semble être la norme.

Selon une enquête menée en 2021 par Piper Sandler, 88 % des adolescents américains possèdent actuellement un iPhone, et seulement 10 % possèdent un appareil Android. Cette statistique est une augmentation par rapport à l’année précédente, où 85% des adolescents possédaient un iPhone. La tendance est également observée à l’échelle mondiale. Alors que dans des pays comme le Royaume-Uni, l’Australie et le Canada, la majorité des adolescents possèdent un iPhone.

Alors pourquoi la génération Z préfère-t-elle les iPhones aux appareils Android ? Voici quelques raisons :

Fidélité à la marque : Apple a réussi à fidéliser ses utilisateurs à la marque, en particulier auprès de son public plus jeune. L’iPhone n’est pas seulement un appareil, c’est un mode de vie. Apple a construit une culture autour de ses produits, ce qui rend cool et tendance de posséder un iPhone.

Intégration de l’écosystème : l’écosystème d’Apple, y compris iCloud, iMessage et AirDrop, permet une intégration transparente entre les appareils. Cette intégration permet aux utilisateurs de partager et d’accéder plus facilement à des fichiers sur tous leurs appareils. De plus, l’App Store propose une large gamme d’applications de haute qualité qui ne sont disponibles que sur iOS.

Sécurité : les iPhones sont connus pour leurs fonctions de sécurité, ce qui les rend moins sujets aux attaques de piratage et de logiciels malveillants. Pour la génération Z, qui est souvent plus consciente des dangers d’Internet, il est essentiel d’avoir un appareil qui donne la priorité à sa sécurité.

Médias sociaux : Les médias sociaux font partie intégrante de la vie quotidienne de la génération Z. Et de nombreux influenceurs et célébrités des médias sociaux utilisent des iPhones, ce qui en fait une aspiration pour beaucoup. De plus, les applications de médias sociaux comme TikTok et Snapchat sont souvent optimisées pour iOS. Offrir une meilleure expérience utilisateur sur un iPhone.

Attrait esthétique : Le design et l’esthétique d’un iPhone sont souvent considérés comme élégants, sophistiqués et modernes, faisant appel au désir de la génération Z pour une technologie élégante et tendance.

Bien que ces raisons ne soient pas exclusives à la génération Z, elles sont plus prononcées pour ce groupe d’âge. Apple a fait un excellent travail en créant une marque attrayante pour la jeune génération. Et leur préférence pour les iPhones par rapport aux appareils Android en est la preuve.

Bien qu’il soit difficile de faire une déclaration générale sur les préférences de toute une génération. Certaines autres enquêtes suggèrent également que la génération Z montre une préférence pour les iPhones par rapport aux appareils Android.

Par exemple, une enquête menée par Business Insider en 2020 a révélé que 63 % des répondants de la génération Z ont déclaré posséder un iPhone. Alors que seulement 29% possédaient un appareil Android.

Cependant, il convient de noter que ces enquêtes peuvent ne pas être représentatives de tous les Gen Zers. Et les préférences individuelles peuvent varier considérablement. De plus, des facteurs tels que le revenu, la géographie et les influences culturelles peuvent jouer un rôle dans la formation des préférences technologiques.

En conclusion, la préférence pour l’iPhone par rapport à Android parmi la génération Z n’est pas seulement une question de préférence personnelle. C’est une combinaison de fidélité à la marque, d’intégration de l’écosystème, de sécurité, de médias sociaux et d’attrait esthétique qui a fait de l’iPhone le choix préféré de ce groupe d’âge.