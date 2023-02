Les newsletters WhatsApp sont en cours de développement, avec des protections de la vie privée

Une version bêta de l’application Android comprend une fonctionnalité de newsletters WhatsApp cachée, que la société semble être prête à tester. De tels tests sont normalement effectués sur l’application Android avant celle d’iOS…

WAbetainfo a découvert des références à la fonctionnalité dans la bêta 2.23.5.3.

WhatsApp travaille actuellement sur une nouvelle fonctionnalité appelée Newsletter. Pour être honnête, nous ne pouvons pas dire avec certitude qu’il s’appelle vraiment « Newsletter » car il semble un nom de code pour le moment, mais nous pouvons temporairement l’appeler ainsi. Les newsletters seront un outil un à plusieurs pour diffuser des informations et elles ressemblent à une nouvelle façon de recevoir facilement des mises à jour utiles de personnes et de groupes tels que des responsables locaux, des équipes sportives ou d’autres organisations. Grâce aux newsletters, les utilisateurs pourront enfin choisir qui ils veulent entendre et suivre les diffuseurs de leur choix directement dans WhatsApp.

Le site note que les newsletters WhatsApp sont probablement conçues comme une extension de la fonctionnalité Communautés. Cela permet aux communautés de relier jusqu’à 10 groupes. Par exemple, de nombreux groupes d’intérêt ont deux groupes WhatsApp, un pour les conversations sur le sujet, un autre pour le chat hors sujet, afin que les gens puissent choisir de participer ou non aux deux. Une communauté WhatsApp offre la possibilité d’avoir des groupes liés et comprend une fonction de diffusion pour transférer des messages à tous les groupes concernés.

WAbetainfo rapporte que la fonctionnalité Newsletter apparaît comme une section « séparée et facultative » de l’application, la distinguant des discussions et des groupes standard. C’est probablement parce que tout le monde ne voudra pas l’utiliser, mais aussi parce que les newsletters n’offriront pas le cryptage de bout en bout utilisé pour les discussions individuelles et de groupe. Le site suggère que c’est parce qu’il n’y a aucun avantage dans ce qui est effectivement destiné à être une fonctionnalité de diffusion publique.

Cependant, d’autres mesures de confidentialité sont incluses. En particulier, personne ne pourra voir à quelles newsletters vous êtes abonné. Contrairement aux discussions de groupe, votre nom et votre numéro de téléphone sont masqués par défaut, y compris pour le propriétaire de la newsletter.

Plus tôt ce mois-ci, WhatsApp a déployé une mise à jour de l’application iPhone qui offre une fonction d’image dans l’image pour les appels vidéo, afin que vous puissiez accéder à d’autres applications tout en continuant à consulter le chat.

Photo : Thom Milkovic/Unsplash

