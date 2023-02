Pouvez-vous bloquer les publicités sur Roku ? Voici la réponse

En ce qui concerne les services de streaming, Roku est un service de streaming populaire. C’est le choix incontournable des services de streaming pour les utilisateurs qui ont récemment coupé le cordon du réseau câblé. Il existe une grande variété d’appareils de streaming Roku tels que le Roku Streaming Stick, Roku Express, Roku Streambar et Roku Ultra ainsi que de nombreux téléviseurs intelligents qui fonctionnent sur RokuOS.

Bien que tout cela soit formidable, étant donné que vous avez accès à un grand nombre de chaînes gratuites et payantes, il y a une chose qui semble ennuyer beaucoup de gens. Les publicités sur n’importe quel service ou application peuvent beaucoup ennuyer les gens. De nombreux utilisateurs du service Roku ont cherché des moyens de se débarrasser au moins dans une certaine mesure des publicités. Bien qu’il soit impossible de vivre dans un monde sans publicités, il existe des moyens que vous pouvez suivre pour au moins réduire le nombre de publicités que vous voyez sur votre appareil Roku.

Lisez la suite pour savoir si vous pouvez installer des bloqueurs de publicités sur votre appareil Roku.

Puis-je bloquer les publicités sur Roku ?

La réponse à cette question largement posée est NON ! Malheureusement, vous ne pouvez pas installer de bloqueurs de publicités sur un appareil Roku simplement parce qu’il n’y a pas d’application dédiée ou d’appareils RokuOS. Cependant, cela n’indique pas que vous ne pouvez pas réduire le nombre de publicités affichées sur vos appareils Roku.

Nous avons mentionné quelques moyens que vous pouvez suivre pour réduire le nombre de publicités sur votre appareil RokuOS.

Limiter les publicités sur l’appareil Roku

En tant que propriétaire d’un appareil Roku, vous disposez d’une seule option qui vous aide à réduire le nombre d’annonces, d’annonces répétitives ou d’annonces qui vous sont diffusées en fonction du contenu que vous diffusez ou regardez. Voici les étapes pour l’activer.

Lancez le menu Paramètres sur votre appareil Roku. Avec le menu Paramètres ouvert, sélectionnez l’option Confidentialité. Sélectionnez l’option Publicité et choisissez l’option Limiter le suivi des publicités. Une fois activé, redémarrez votre appareil Roku. Le nombre d’annonces qui apparaissent en fonction de ce que vous recherchez ou regardez sera réduit.

Optez pour les plans de streaming Premium comme YouTube Premium

De nombreux services de streaming proposent une version gratuite et une version payante. Bien qu’il soit bon d’économiser de l’argent et de souscrire à un forfait gratuit, vous finissez par regarder plus d’annonces que de contenu sur le service de streaming. Dans ce cas, vous pouvez toujours choisir le plan qui vous permet de supprimer les publicités pour un prix mensuel ou annuel.

Ne le faites que si vous êtes d’accord pour passer à un forfait payant uniquement pour supprimer les publicités et, espérons-le, avoir accès à plus de fonctionnalités ou de contenu. Par exemple, en ce qui concerne YouTube, vous pouvez opter pour l’abonnement YouTube Premium.

Ajustez les paramètres de votre routeur

Une façon de se débarrasser d’un certain nombre de publicités consiste à modifier les paramètres de votre routeur. Notez que cela doit être fait par quelqu’un qui comprend ce qui est fait. Un simple faux mouvement et vous obliger à réinitialiser votre routeur et à ajuster à nouveau les paramètres Donc, seulement si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez une bonne idée d’ajuster les paramètres du routeur, suivez ces étapes.

Visitez la page de connexion de votre routeur en utilisant l’adresse mentionnée au dos ou dans les fichiers de documentation du routeur.

Le nom d’utilisateur et le mot de passe seront également mentionnés sur le routeur ou dans la documentation.

Une fois connecté, vous devriez voir un robinet ou un menu indiquant Avancé. Clique dessus.

Sous cette option, vous devez maintenant rechercher les options de sécurité, de filtrage ou de contrôle.

Lorsque vous voyez le texte qui dit bloquer les domaines et les mots-clés, vous pouvez ajouter les deux liens suivants qui empêcheront l’affichage d’un certain nombre d’annonces sur votre Roku.

Enregistrez tous les paramètres et redémarrez votre routeur ainsi que votre appareil Roku.

Vous devriez maintenant voir beaucoup moins de publicités sur votre appareil Roku

Questions fréquemment posées

Pouvez-vous bloquer toutes les publicités sur votre appareil Roku ?

Non, vous ne pouvez pas bloquer toutes les publicités sur votre appareil Roku. Les Adblcokers et les applications similaires ne peuvent pas être installés sur votre appareil Roku.

Puis-je réduire le nombre de publicités sur Roku ?

Oui, à condition que vous fassiez quelques ajustements sur l’application des paramètres et le routeur et que vous vous abonniez à des plans sans publicité de services de streaming, vous pourrez réduire le nombre de publicités sur votre appareil Roku.

Les publicités peuvent-elles être désactivées sur Roku ?

Non, il n’y a pas de tel paramètre sur l’appareil Roku qui vous permet de désactiver une ou toutes les publicités. Vous serez toujours servi avec des publicités car Roku est en mesure de gagner de l’argent via les publicités intégrées à tous ses services.

Conclusion

Ceci conclut l’article sur la possibilité d’installer ou non des bloqueurs de publicités sur votre appareil Roku. Bien sûr, les publicités peuvent devenir ennuyeuses, en particulier celles qui ne vous intéressent pas et plus souvent les stylos qui se répètent à chaque fois. Le meilleur moyen est d’obtenir des plans de streaming payants et d’ajuster les paramètres de votre routeur afin que toutes les publicités ne se chargent pas.

Si vous avez des questions ou des requêtes, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

