Microsoft publie Windows 11 Build 22000.1641 Preview (Mise à jour 21H2)

Depuis que Microsoft a publié la mise à jour 22H2 l’année dernière, l’accent est passé de 21H2 car la plupart des utilisateurs ont déjà mis à jour vers 22H2. Cependant, Microsoft déploie toujours la mise à jour 21H2 chaque mois pour les utilisateurs qui utilisent encore les versions précédentes. Une nouvelle mise à jour Windows 11 21H2 est ici avec la version 22000.1641.

La nouvelle version est une mise à jour d’aperçu non liée à la sécurité et fait partie de la mise à jour mensuelle. Microsoft a publié le dernier 21H2 il y a une semaine et c’était une version publique. De plus, les versions d’aperçu sont facultatives et vous pouvez choisir de ne pas les installer.

La nouvelle version 22000.1641 de Windows 11 est étiquetée comme KB5022905. Et il est livré avec de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Certains points forts de la mise à jour sont la fonction d’auto-apprentissage avancée pour la reconnaissance faciale et de nombreuses corrections de bugs importantes. Vous pouvez consulter le journal des modifications officiel ci-dessous.

Points forts

Nouveau! Cette mise à jour ajoute une fonction d’auto-apprentissage avancée pour la reconnaissance faciale.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte le paramètre des filtres de couleur. Lorsque vous sélectionnez Inversé, le système le définit à la place sur Niveaux de gris.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte le mode IE. Le texte de la barre d’état n’est pas toujours visible.

Cette mise à jour résout un problème qui empêche les liens hypertexte de fonctionner dans Microsoft Excel.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte une certaine application de streaming. Le problème arrête la lecture vidéo après la lecture d’une publicité dans l’application.

Améliorations

Cette mise à jour non liée à la sécurité inclut des améliorations de la qualité. Lorsque vous installez cette base de connaissances :

Cette mise à jour résout un problème qui affecte le référentiel d’état Appx. Lorsque vous supprimez un profil utilisateur, le nettoyage est incomplet. Pour cette raison, sa base de données grandit au fil du temps. Cette croissance peut entraîner des retards lorsque les utilisateurs se connectent à des environnements multi-utilisateurs tels que FSLogix.

Cette mise à jour concerne les États-Unis du Mexique. Cette mise à jour prend en charge l’ordre de changement d’heure d’été du gouvernement pour 2023.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte l’ordre Z de deux fenêtres maximisées. Une fenêtre qui se trouve derrière une autre fenêtre peut apparaître en haut.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte AppV. Il empêche les noms de fichiers d’avoir la bonne casse (majuscule ou minuscule).

Cette mise à jour résout un problème qui affecte Microsoft Edge. Le problème supprime les stratégies en conflit pour Microsoft Edge. Cela se produit lorsque vous définissez le MDMWinsOverGPFlag dans un locataire Microsoft Intune et qu’Intune détecte un conflit de stratégie.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte Azure Active Directory (Azure AD). L’utilisation d’un package de provisionnement pour le provisionnement en bloc échoue.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte le service de sous-système de l’autorité de sécurité locale (LSASS). LSASS peut cesser de répondre. Cela se produit après l’exécution de Sysprep sur une machine jointe à un domaine.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte les disques virtuels de parité. L’utilisation du Gestionnaire de serveur pour les créer échoue.

Si vous utilisez toujours la version Windows 11 21H2 sur votre PC, vous obtiendrez la mise à jour. Et vous pouvez vérifier manuellement la mise à jour en accédant à Paramètres> Mise à jour logicielle. Une fois que vous voyez la nouvelle mise à jour, cliquez sur Télécharger et installer.

