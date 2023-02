Call of Duty: Warzone arrive sur iOS après avoir été tease lors de l’événement de jeu d’Apple

Call of Duty: Warzone est un jeu Battle Royale gratuit de la populaire franchise Call of Duty, et il est actuellement disponible pour les PC Windows, PlayStation et Xbox. Cependant, les utilisateurs d’iPhone et d’iPad pourront bientôt jouer à Call of Duty: Warzone sur leurs appareils mobiles, car le jeu arrive bientôt sur iOS.

Call of Duty : Warzone pour iPhone et iPad

Une page Web officielle du jeu est maintenant en ligne sur l’App Store iOS. Bien que le jeu ne soit pas encore disponible en téléchargement, les utilisateurs peuvent le précommander avant sa sortie prévue pour le 15 mai 2023. Fait intéressant, Call of Duty : Warzone était l’un des jeux taquinés par Apple lors d’un événement de jeu pour la presse.

Activision a annoncé que Call of Duty: Warzone arriverait sur les appareils mobiles l’année dernière. À l’époque, la société avait mentionné qu’elle apporterait une nouvelle « expérience mobile AAA » aux joueurs en déplacement. Les développeurs disent que le jeu a été conçu nativement pour les plates-formes mobiles « avec une technologie de pointe ». Il y aura des événements et du contenu créés spécifiquement pour les joueurs mobiles.

Propulsés par la nouvelle technologie Call of Duty 2.0, les joueurs de Call of Duty: Warzone Mobile peuvent partager des fonctionnalités sociales telles que des amis et des canaux de discussion, XP, des inventaires d’armes, des chargements et même le Battle Pass sur toutes les plateformes pour une expérience Call of Duty vraiment connectée. Conçu pour les appareils mobiles afin de s’assurer qu’il est le meilleur sur le verre, Call of Duty: Warzone Mobile proposera des événements, des listes de lecture et du contenu spécifiques aux mobiles, ainsi que des options de personnalisation de contrôle approfondies pour soutenir à la fois les vétérans et les nouvelles recrues.

La page Web du jeu sur l’App Store indique que Call of Duty: Warzone pour iOS est « entièrement portable et entièrement personnalisable ». Par exemple, les joueurs auront des dizaines d’options pour réorganiser la disposition des commandes. Il mentionne également que le jeu mobile a « des graphismes de première classe ».

Les joueurs peuvent désormais précommander Call of Duty: Warzone pour iPhone et iPad via l’App Store. Une fois l’application disponible, elle sera automatiquement téléchargée sur l’appareil. Il convient de noter qu’il existe une autre version mobile de Call of Duty qui est également disponible sur l’App Store. Malheureusement, rien n’indique que Call of Duty: Warzone sera disponible pour Mac et Apple TV.

