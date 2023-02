Fuites du Xiaomi 13 Lite en Europe: toutes les principales spécifications exposées

Après le lancement officiel du Xiaomi 13 / 13 Pro en Chine en décembre 2022, la société lancera désormais ces téléphones mobiles dans le monde entier. Selon Xiaomi, il publiera la version mondiale du Xiaomi 13 / 13 Pro au MWC 2023. La société a également confirmé la date de lancement spécifique. Un teaser récent révèle que Xiaomi lancera ces deux téléphones mobiles en Europe le 26 février. En plus de ces deux modèles, le détaillant européen Cyberport a récemment introduit un autre appareil Xiaomi en douce dans les rayons. Cet appareil est le Xiaomi 13 Lite qui est également livré avec une page produit.

Il semble que l’information soit confidentielle car le détaillant a depuis supprimé la page du produit. Cependant, les utilisateurs pouvaient afficher une version en cache via Google Cache (1) (2). Selon les informations affichées sur la page, le prix de départ du Xiaomi 13 Lite est de 499 euros. Cet appareil sera livré avec jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Cependant, la société lancera également une version de stockage de 25 Go qui coûtera 549 euros.

Sous le capot, le Xiaomi 13 Lite embarquera une puce milieu de gamme, la puce Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. Dans le département de la caméra, cet appareil sera livré avec un appareil photo principal de 50MP, un tireur de 8MP ainsi qu’un capteur de 2MP pour compléter la configuration de la triple caméra arrière. À l’avant, cet appareil sera livré avec une caméra selfie 32MP. Le Xiaomi 13 Lite sera livré avec un écran AMOLED 1080P de 6,55 pouces avec une densité de pixels de 402 ppp et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’appareil dispose d’une batterie intégrée d’une capacité de 4500 mAh et prend en charge une charge rapide de 67 W.

Xiaomi 13 Lite 5G utilise un affichage Dynamic Island

La sortie de Dynamic Island avec le modèle iPhone 14 Pro a secoué l’industrie. Une chose qui est rapidement devenue claire après l’entrée en vigueur de la fonctionnalité était qu’Android publierait une copie. Maintenant, Dynamic Island peut être joué sur votre appareil Android grâce aux applications. Mais c’est l’assistance d’une tierce entité qui n’est pas toujours fluide. Qu’en est-il de la fonctionnalité Dynamic Island du smartphone Android ? Dans tous les cas, nous avons appris plus tôt que Realme développait un appareil avec la fonctionnalité intégrée. Cependant, le Xiaomi 13 Lite 5G serait en fait le premier, comme nous l’avons maintenant découvert.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Xiaomi 13 Lite 5G ramène Dynamic Island

Il est crucial de garder à l’esprit que le Xiaomi 13 Lite 5G n’est pas encore sorti. Cependant, nous avons beaucoup appris sur les fonctionnalités du téléphone. Même s’il y a des rapports selon lesquels ce sera un téléphone refait, Xiaomi va sans aucun doute construire quelque chose de nouveau. Le gadget pourrait être une variante renommée du Xiaomi Civi 2, selon les rumeurs. Même si c’était le cas, la Civi 2 n’est vendue nulle part ailleurs dans le monde. Par conséquent, il n’y a rien d’incorrect si Xiaomi doit renommer le produit en 13 Lite afin de le lancer à l’échelle mondiale.

Le Xiaomi 13 Lite sera dévoilé au MWC 2023, qui est un élément crucial. De plus, Dynamic Island tirera le meilleur parti des capacités complètes de l’écran AMOLED. Mais ce ne sera pas le même que celui des iPhones. Xiaomi n’a pas encore créé de logiciel capable d’effectuer toutes les astuces dont l’île dynamique d’Apple est capable. Même ainsi, il est possible que Xiaomi crée quelque chose pour le Xiaomi 13 Lite avant sa mise en vente.

Xiaomi 13 Lite apparaît dans la base de données IMEI

Xiaomi, un fabricant chinois, développe quelques téléphones. Avant la fin de l’année, nous prévoyons que la marque lancera quelques appareils. Selon des informations récentes provenant de listes officielles, certains produits Xiaomi pourraient bientôt être mis en vente. Xiaomi 13 Lite, selon PriceBaba, est récemment apparu dans le répertoire IMEI. Son numéro de modèle est 2210129SG, selon les détails de vérification. Ce Xiaomi 12 Lite 5G NE est le même modèle qui a été trouvé dans le répertoire IMEI l’année dernière

Fait intéressant, il y a des rapports selon lesquels le Xiaomi Civi 2 (2209129SC), que Xiaomi a lancé en Chine en septembre, est en fait le même que le Xiaomi Mi 12 Lite 5G NE. Les premiers rapports indiquent que ce modèle pourrait être lancé de sitôt. Cependant, la société n’a pas encore de date de lancement officielle. Maintenant, que ce soit le Xiaomi 13 Lite ou le Xiaomi 12 Lite 5G NE qui sera un Xiaomi Civi 2 rebaptisé reste à voir. Il est important de noter que la gamme d’appareils mobiles Civi de Xiaomi n’est généralement disponible que sur le marché chinois. Considérant que le Xiaomi 13 Lite peut copier le Xiaomi Civi 2, examinons les spécifications du Xiaomi Civi 2.

Caractéristiques du Xiaomi Civi 2

Le Xiaomi Civi 2 est livré avec un écran AMOLED de 6,55 pouces avec des bords incurvés. Il utilise une résolution FHD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Dans le département de la caméra, il dispose d’une double caméra selfie 32MP + 32MP. L’arrière a une caméra principale 50MP, une caméra ultra grand angle 20MP, ainsi qu’une caméra macro 2MP. Le Xiaomi Civi 2 est alimenté par la puce Snapdragon 7 Gen 1 et est livré avec jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage.

Sous le capot, il utilise une batterie de 4500 mAh et prend en charge une charge rapide de 67 W. En juillet de l’année dernière, la version mondiale de Xiaomi 12 Lite est arrivée sur le marché. L’appareil est livré avec la puce Snapdragon 778G, basée sur l’architecture 6 nm. Il utilise également 6 Go ou 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. De plus, ce téléphone dispose d’un écran AMOLED de 6,55 pouces. L’écran prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz, HDR10+ et Dolby Vision.