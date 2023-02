Comment vérifier l’état de la batterie d’un ordinateur portable Windows

Les ordinateurs portables font partie de la vie quotidienne de nombreux professionnels du monde entier. D’être écrivain, designer, ingénieur ou programmeur. Avoir un ordinateur portable rend les choses beaucoup plus pratiques que d’avoir un ordinateur de bureau.

En raison de sa taille plus petite, de son poids plus léger et du fait que chaque ordinateur portable est livré avec une batterie, il est plus facile pour de nombreuses personnes de choisir un ordinateur de bureau. Certains ordinateurs portables sont équipés de batteries amovibles tandis que d’autres sont équipés de batteries intégrées. Tant que votre PC est livré avec une batterie intégrée, la capacité de la batterie se dégrade avec le temps et vous devrez peut-être changer la batterie en cours de route.

Signes de faible santé de la batterie d’un ordinateur portable

Il y a des moments où vous pouvez voir des signes que votre batterie doit être changée. D’autres fois, le signe peut sembler un peu déroutant. Par exemple, si vous achetez un nouvel ordinateur portable et que la batterie peut durer environ 8 heures, après un an ou deux, elle peut être réduite à environ 5 heures. Cela devrait vous indiquer que la capacité de votre batterie est en baisse. Dans un scénario plus déroutant, votre PC peut commencer à mal se comporter. Par exemple, il peut s’éteindre sans raison ou fonctionner très lentement lorsqu’il est alimenté par batterie. Un tel événement peut vous confondre.

Vous pensez peut-être que votre PC a un problème de carte mère et vous pouvez être obligé de l’apporter à l’atelier de réparation. Cela arrive généralement aux PC équipés de batteries intégrées.

Dans d’autres cas, l’ordinateur portable refuse de se recharger, peu importe combien de temps vous le gardez en charge. Vous pouvez voir un signe indiquant qu’il est en charge, mais ce n’est jamais le cas. Certains propriétaires blâment même ces problèmes sur les chargeurs et dépensent de l’argent pour acheter de nouveaux chargeurs.

La santé de votre batterie est la première chose à vérifier si vous voyez des signes de mauvais comportement sur votre ordinateur portable Windows. Si la santé de la batterie est trop faible, cela peut causer beaucoup de problèmes à votre ordinateur portable.

Avant de blâmer votre carte mère, votre chargeur et de l’apporter au technicien, veuillez prendre le temps de lire ceci car cela peut vous éviter de perdre de l’argent et du temps.

Pour des raisons inexplicables, Microsoft a rendu assez difficile pour les utilisateurs la vérification de l’état de leur batterie. Donc, connaître l’état de santé de votre ordinateur portable Windows est assez mouvementé. Ne vous inquiétez plus car cet article vous facilitera grandement la tâche.

Comment vérifier l’état de la batterie de votre ordinateur portable Windows ?

Cette procédure est très courte et simple, même un enfant de cinq ans peut le faire. Alors pas de panique si vous connaissez peu l’informatique. Tout d’abord, nous devrons télécharger un tout petit logiciel pour le faire. C’est un très petit logiciel qui ne nécessite même pas d’installation sur votre PC. Il s’agit d’un logiciel appelé Battery Info View. Suivez simplement ces étapes simples pour y parvenir en un tournemain.

Téléchargez la vue d’informations sur la batterie à partir de ce lien. (Lorsque vous ouvrez le lien, faites défiler vers le bas jusqu’à ce que vous voyiez le nom BatteryInfoView. Tout comme l’image ci-dessous. Après le téléchargement, localisez le fichier téléchargé et extrayez-le dans un nouveau dossier que vous avez créé à n’importe quel emplacement préféré sur votre PC. (Vous devrez peut-être créer un nouveau dossier sur votre bureau. Cela vous permettra de localiser plus facilement votre fichier). Vous pouvez également l’exécuter directement à partir du logiciel de décompression si vous ne souhaitez pas créer de nouveau dossier. Je recommande d’utiliser WinRAR dans ce cas. Lorsque l’extraction est terminée, vous devriez trouver un fichier appelé BatteryInfoView.exe. Il devrait ressembler exactement à ce qui est dans l’image ci-dessous. À partir de là, tout ce que vous avez à faire est de double-cliquer sur le fichier BatteryInfoView.EXE, tout comme celui de l’image ci-dessus. Une nouvelle fenêtre s’ouvrira et vous montrera un certain nombre d’informations sur la batterie de votre ordinateur portable. Vous pouvez également localiser l’état de la batterie de votre ordinateur portable ici, tout comme l’image ci-dessous.

C’est tout ce que vous devez faire pour connaître l’état de la batterie de votre ordinateur portable. Vous pouvez enregistrer le fichier et vérifier ceux dans un certain temps. Ainsi, lorsque votre ordinateur portable commence à mal se comporter, il est préférable de vérifier d’abord l’état de votre batterie. Si la santé de la batterie est inférieure à 70 %, vous devrez peut-être la changer. Cependant, si vous vérifiez et qu’il est inférieur à 70% mais que votre ordinateur portable fonctionne toujours correctement, vous pouvez continuer à l’utiliser pendant un certain temps.