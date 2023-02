Samsung a abandonné la conception de la fente S Pen du Galaxy Z Fold 5 – Découvrez pourquoi

Le S Pen est une fonctionnalité exclusive à la série Galaxy Note. Cependant, depuis que Samsung a discrètement annulé la série Note, le S Pen a ensuite été utilisé pour les modèles Galaxy Ultra. Par la suite, la société a utilisé cette fonctionnalité pour sa série Z Fold. Cependant, il semble que le S Pen ne survivra pas dans la série Z Fold. Selon etnews, Samsung Electronics a finalement annulé son projet d’intégrer le S Pen dans le nouveau téléphone portable à écran pliant. Cela indique que le Samsung Galaxy Z Fold 5 ne sera pas livré avec un S Pen comme son prédécesseur. Ce dispositif sera officiel au second semestre. Le rapport révèle que Samsung supprime le S Pen car il a un impact sur l’espace interne du téléphone mobile.

Depuis que Samsung a lancé le téléphone Galaxy Z Fold en 2019, les utilisateurs ont principalement exprimé leur besoin du S Pen. Cependant, la société n’a pas introduit le S Pen avant le Galaxy Z Fold 3 qui est sorti en 2021. Même lorsqu’il l’a fait sur le Z Fold 3, le S Pen de ce modèle n’a pas de slot intégré comme le Galaxy Note. Vous devez acheter le S Pen séparément et vous ne pouvez stocker le S Pen que séparément. Pour cette raison, la demande pour le S Pen intégré n’a cessé d’augmenter.

Selon les rapports, le S Pen a un seuil technique élevé, donc un S Pen intégré est possible. Cependant, Samsung ne le voudra pas car le téléphone deviendra beaucoup plus épais. L’entreprise pense que cela n’en vaut pas la peine. Bien sûr, une autre façon consiste à rendre le stylo plus fin. Mais dans ce cas, l’expérience d’écriture du stylet s’aggravera. De plus, la production de ce stylo inférieur coûtera plus cher, ce n’est donc pas une option.

Samsung améliore son S Pen

On dit que Samsung Electronics développe une technologie qui pourrait améliorer l’expérience d’écriture tout en rendant le stylet plus fin. Une source de l’industrie proche de l’entreprise a déclaré… « La structure de la charnière du nouveau produit pliable a changé, et la structure de l’espace interne a également changé, il est donc difficile d’installer le S Pen ». Selon un précédent rapport de The Pixel, Samsung a commencé à tester le Galaxy Z Fold 5 en interne. Ce nouveau modèle pliable sera équipé de la puce phare Snapdragon de Qualcomm. La puce mystérieuse utilise un processus de 4 nm et peut être le processeur personnalisé de Samsung pour les appareils pliables.

Le Samsung Galaxy Z Fold 4 conserve le S Pen

Le 10 août 2022, le très attendu Samsung Galaxy Z Fold 4 est officiellement sorti. Selon les rapports, il s’agit de l’appareil à écran pliant le plus puissant et le plus durable de Samsung à ce jour. Samsung Galaxy Z Fold 4 a officiellement commencé la précommande à partir du jour de sa sortie. Cet appareil est livré avec quatre options de couleur, dont une couleur fantôme noir, gris vert, beige et rouge vin. Le prix est le même que celui de la génération précédente. Il convient de mentionner que le Samsung Galaxy Z Fold 4 est le premier téléphone mobile (OneUI4.1.1) à être lancé avec Android 12L. Google a lancé le système Android 12L pour les tablettes et les appareils à grand écran à la fin de l’année dernière, qui présente certaines optimisations en termes de logique de fonctionnement.

Android 12L apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités qui améliorent l’expérience d’utilisation du multitâche sur les appareils à grand écran, et il existe une nouvelle disposition de la barre des tâches similaire à celle des PC. Il prend également en charge de nouveaux gestes de balayage, et Samsung a également annoncé qu’il s’associerait à Google et Microsoft pour apporter une expérience logicielle améliorée à l’appareil.

Caractéristiques du Galaxy Z Fold 4

La machine est livrée avec un chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 de 4 nm. En plus de cette puce phare, cet appareil est également livré avec 12 Go de RAM et 1 To de stockage interne. Il dispose également d’une batterie intégrée de 4400 mAh et prend en charge une charge rapide de 25 W + une charge sans fil de 15 W. Cependant, cet appareil n’est pas livré avec un chargeur dans la boîte. Le Samsung Galaxy Z Fold 4 est livré avec un écran externe HD+ Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces qui prend en charge un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et 402 ppi. Visuellement, le nouveau téléphone est légèrement plus large que son prédécesseur, mais pratiquement la différence est presque indiscernable.

Le téléphone mobile utilise un écran interne QXGA+ Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex de 7,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et prend également en charge le S Pen, bien qu’il n’y ait toujours pas de slot. L’écran interne de la nouvelle machine est plus large que le Galaxy Z Fold 3 (374ppi), recouvert de verre Gorilla Glass Victus + à l’avant et à l’arrière, et a un cadre plus étroit. Il pèse 263 grammes, ce qui est également le modèle Samsung Galaxy Z Fold le plus léger à ce jour.

Appareil photo Galaxy Z Fold 4

Dans le département de l’appareil photo, ce téléphone mobile phare est livré avec un appareil photo principal grand angle de 50MP. Il est également livré avec un capteur ultra grand-angle 12MP et un téléobjectif 10MP. Ce dernier prend en charge le zoom optique 3x et le zoom numérique 30x. À l’avant, il y a un objectif selfie 10MP et une caméra sous-écran 4MP sur l’écran intérieur.

À d’autres égards, il s’agit du modèle Galaxy Z Fold le plus puissant de Samsung, et il prend également en charge l’indice d’étanchéité IPX8, prend en charge Wi-Fi 6, USB 3.0, Bluetooth 5.2, AKG double Yang, NFC, IPX8 étanche, S-Pen et double nano-SIM . Lorsque cet appareil est fermé, sa dimension est de 155,1 x 67,1 x 15,8 mm. Cependant, lorsque cet appareil est déplié. la dimension du téléphone mobile est de 155,1 x 130,1 x 6,3 mm.

D’après les rapports jusqu’à présent, il semble que son successeur, le Samsung Galaxy Z Fold 5 sera plus épais que le Galaxy Z Fold 4 malgré le retrait du S Pen.