Microsoft apporte Call Of Duty à la Nintendo Switch

Plus tôt dans la journée, le vice-président de Microsoft, Brad Smith tweeté qu’ils avaient signé un contrat de 10 ans avec Nintendo pour apporter des jeux Xbox aux joueurs de Nintendo. Eh bien, le contrat ne fait pas référence à tous les titres de la gamme Xbox mais à Call of Duty (CoD) pour le moment.

Bien que cette nouvelle semble assez curieuse, les joueurs ont de sérieuses inquiétudes quant à savoir si les jeux Xbox peuvent fonctionner sur les consoles Nintendo Switch. À votre avis, à quoi peut jouer « Call of Duty : Modern Warfare 2 » sur les consoles de jeux japonaises ?

Ce qui est intéressant, avant cela, la firme basée à Redmond a déclaré qu’elle avait proposé à Sony un accord similaire pour les consoles PS. Il a également promis de proposer le jeu sur Steam en même temps que Xbox.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Pourquoi Microsoft a-t-il besoin de Call of Duty et d’autres titres sur Rivals ?

Vous vous demandez peut-être pourquoi Microsoft essaie de proposer ses titres les plus populaires à ses concurrents. La raison en est que Microsoft veut convaincre les régulateurs d’autoriser son acquisition d’Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars. Il n’y a aucune certitude pour l’accord pour le moment. La Federal Trade Commission des États-Unis a interdit l’accord. Il y a même des pourparlers car le Royaume-Uni pourrait pousser Activision à quitter une partie de son activité pour que la fusion se poursuive.

A son tour, l’Union européenne va déclarer que l’acquisition pourrait avoir un impact sur la concurrence. Microsoft a donc demandé une audience avec les régulateurs de l’UE pour défendre l’accord.

Les inquiétudes des régulateurs ne sont pas sans fondement. Ils pensent que l’acquisition fera sortir la PS5 de Sony et les autres consoles du jeu. Bien sûr, Sony n’a aucune raison d’être d’accord avec l’accord. Il pense que Microsoft et ses rivaux changent les règles du jeu, et cela aura un impact sérieux sur l’industrie.

Nous n’avons aucune idée de la fin de cette histoire, mais la réunion avec les régulateurs de l’UE est prévue pour aujourd’hui.