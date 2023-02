Les licenciements dans le secteur de la technologie aux États-Unis se propagent alors que d’autres industries se précipitent pour embaucher

Selon certaines informations, dans certaines grandes entreprises américaines, le nombre de licenciements dans le secteur de la technologie augmente. Par exemple, Twitter est sur le point de licencier une grande partie de son équipe publicitaire. Cependant, alors que de nombreuses marques aux États-Unis licencient des travailleurs, d’autres se précipitent pour recruter du personnel. C’est le résultat des fluctuations sauvages des priorités des consommateurs au cours des trois années qui ont suivi l’épidémie. Des géants de la technologie tels que Meta, Amazon et Microsoft, ainsi que des entreprises telles que Disney et Zoom, ont tous annoncé leurs propres plans de licenciement au cours des dernières semaines. Les entreprises basées aux États-Unis ont supprimé un total de près de 103 000 emplois en janvier. Il s’agit de la plus importante mise à pied depuis septembre 2020, selon un rapport du cabinet de recrutement Challenger, Gray & Christmas plus tôt ce mois-ci.

Pendant ce temps, d’autres employeurs ont ajouté 517 000 emplois le mois dernier, soit presque le triple de ce que les analystes attendent. Cela suggère que le marché du travail reste tendu, en particulier dans les industries de services, telles que les restaurants et les hôtels, qui ont été durement touchées au début de la pandémie. Cette situation rend plus difficile la prévision de l’évolution de l’économie américaine. Les dépenses de consommation sont restées fortes malgré des vents contraires tels que des taux d’intérêt plus élevés et une inflation persistante, ce qui a surpris certains économistes.

Tout cela fait partie de la « gueule de bois étrange » de la pandémie, a déclaré David Kelly, stratège en chef mondial chez JPMorgan Asset Management. Le Bureau américain des statistiques du travail (BLS) devrait déjà publier le prochain rapport sur la masse salariale non agricole le 3 mars.

Les analystes et les économistes mettent en garde

Certains analystes et économistes ont averti que la faiblesse de certaines industries, les budgets des ménages serrés, la réduction de l’épargne et les taux d’intérêt élevés pourraient encore exacerber la faiblesse de l’emploi dans d’autres secteurs. Ce sera le cas, surtout si les salaires ne peuvent pas suivre le rythme de l’inflation.

Les derniers chiffres du BLS montrent que les salaires des travailleurs des loisirs et de l’hôtellerie sont passés à 20,78 dollars de l’heure en janvier, contre 19,42 dollars un an plus tôt. « Il y a une différence entre un marché du travail serré et un marché du travail fort », a déclaré Kelly.

Au cours des dernières années, de nombreux employeurs ont eu de la difficulté à attirer et à retenir des travailleurs. Cela comprend les besoins des travailleurs en matière de garde d’enfants et la possibilité de trouver d’autres emplois avec de meilleurs horaires et salaires. À mesure que les taux d’intérêt augmentent et que l’inflation continue d’être élevée, les consommateurs pourraient se retirer et déclencher des pertes d’emplois ou réduire les besoins d’embauche dans d’autres secteurs en plein essor.

« Lorsque vous perdez un emploi, vous ne perdez pas seulement un emploi, vous avez un effet multiplicateur », a déclaré Anetta Markowska, économiste en chef chez Jefferies. Cela indique que même si certaines marques technologiques peuvent avoir des problèmes, cela pourrait se traduire par une baisse des dépenses en voyages d’affaires. Ou si le chômage augmente fortement, cela pourrait inciter les ménages à réduire considérablement leurs dépenses en services et autres biens.

Pourquoi les licenciements massifs de la technologie

Certaines des récentes mises à pied dans le secteur technologique sont venues de marques qui ont renforcé leurs effectifs pendant la pandémie. Le travail à distance et le commerce électronique sont encore plus importants pour les dépenses des consommateurs et des entreprises pendant la pandémie. Amazon a annoncé le mois dernier qu’il licencierait 18 000 employés dans toute l’entreprise. L’entreprise basée à Seattle employait 1,54 million de personnes à la fin de l’année dernière. C’est presque le double du nombre fin 2019 (avant la pandémie).

Microsoft a également déclaré qu’il supprimerait 10 000 emplois, soit environ 5 % de ses effectifs. Le géant du logiciel comptait 221 000 employés fin juin de l’année dernière, contre 144 000 avant le début de la pandémie. Michael Gapen, responsable de la recherche sur l’économie américaine chez Bank of America Global Research, a déclaré que l’industrie technologique « était une industrie sans fioritures, et elle mûrit un peu ».

Alors que les entreprises technologiques licencient des travailleurs, d’autres ajoutent des travailleurs. Boeing, par exemple, prévoit d’embaucher 10 000 personnes cette année, dont beaucoup dans la fabrication et l’ingénierie. La marque supprimera également environ 2 000 emplois dans les entreprises, principalement dans les ressources humaines et la finance, par le biais de licenciements et d’attrition. L’augmentation des effectifs vise à aider le géant de l’aérospatiale à accélérer la production de nouveaux avions. Ceci est en réponse à un rebond des commandes, qu’il a vendues massivement à des compagnies aériennes telles que United et Air India.

Les compagnies aériennes et les entreprises aérospatiales, touchées par les perturbations des voyages au début de la pandémie, rattrapent maintenant les affaires perdues. Les compagnies aériennes sont toujours en lice pour les pilotes, avec une pénurie de capacité d’emploi contraignante. Cependant, une partie de la demande des consommateurs pour des services tels que les voyages et la restauration augmente.

Conserver le personnel

D’autres entreprises, grandes et petites, doivent également augmenter les salaires pour attirer et retenir les travailleurs. Les industries non favorisées par les consommateurs et d’autres entreprises, telles que les restaurants et l’aérospatiale, reconstituent leur main-d’œuvre après les licenciements. Walmart a déclaré qu’il augmenterait le salaire minimum des employés des magasins à 14 $ de l’heure pour attirer et retenir les travailleurs. Cassidy Smith, directrice générale du Miner’s Hotel à Butte, Montana, a déclaré que l’entreprise avait augmenté le salaire horaire de ses majordomes de 1,50 $ à 12,50 $ au cours des six dernières semaines en raison des taux d’attrition élevés.

Les aéroports et les concessionnaires se bousculent également pour embaucher du personnel alors que l’industrie du voyage se réchauffe à nouveau. L’aéroport international de Phoenix Sky Harbor organise des salons de l’emploi mensuels et offre des bourses de garde d’enfants à certains travailleurs pour améliorer ses efforts de recrutement.

L’aéroport international d’Austin-Bergstrom, qui a enregistré une augmentation de 48 % du nombre de vols par siège ce trimestre par rapport à la même période en 2019, a mis en place une série d’initiatives pour attirer davantage de personnel. Il a maintenant une prime de référence de 1 000 $ et offre des incitations à la signature et à la rétention au personnel référé. L’aéroport a également augmenté les salaires horaires des représentants des installations aéroportuaires de 16,47 $ en 2022 à 20,68 $ en 2023. les mesures.