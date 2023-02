Eliminalia, une enquête révèle comment fonctionne l’entreprise qui efface les traces des passés gênants du web

Eliminalia envoie de faux emails à Google, ou enterre les informations en trompant l’algorithme. L’objectif de l’entreprise est d’effacer le passé. Ce mécanisme a été mis au jour grâce au travail choral dirigé par Forbidden Stories.

Une banque suisse qui blanchit de l’argent, un magnat turc accusé d’avoir engagé un tueur à gages pour tuer un partenaire commercial, un Vénézuélien qui vend des œuvres d’art tout en se soustrayant aux impôts et le propriétaire d’un bidonville qui exploite des propriétés abandonnées. Ils ont tous un point commun : les éliminer. Le slogan de l’entreprise est « Effacerons votre passé » et ils le font pour « reconstruire votre avenir ». Désormais, l’industrie de la réputation est un marché qui joue à des niveaux élevés, capable de très bien modéliser le Web. Blogs, posts, articles, informations, tout sur internet peut disparaître, ou être enterré, confus, dispersé au milieu d’une masse de contenus trompeurs. C’est ce que font les professionnels d’Eliminalia, ils nettoient, enlèvent les taches de leurs clients.

Habituellement, tout commence toujours par un e-mail de Raul Soto, qui demande formellement de supprimer quelque chose en invoquant le droit à l’oubli. L’un de ces e-mails est parvenu à l’organisation Qurium, la fondation des médias, une organisation qui œuvre pour la protection des médias indépendants et des militants des droits de l’homme. Le directeur technique, Tord Lundström, trouve l’e-mail étrange, entame une enquête interne avec ses collègues, et cartographie pièce par pièce l’infrastructure numérique de l’entreprise, il découvre que Soto, en réalité, n’est qu’un pseudonyme pour un employé d’Eliminalia basé en Ukraine. De là a commencé une enquête coordonnée par l’organisation à but non lucratif Forbidden Stories. Un travail qui a mis au jour 50 000 documents dans lesquels toutes les étapes d’Eliminalia sont dévoilées. L’enquête s’appelle #StoryKillers et IrpiMedia, le journal italien qui traite des enquêtes journalistiques, a également participé.

Comment fonctionne Eliminalia

Tous les courriers proviennent d’Ukraine d’une organisation fondée en 2013. Elle s’appelle Eliminalia et a été fondée par Diego Sanchez Jimenez, dit Didac Sanchez. Basé en Espagne, mais a des bureaux partout, même en Italie. Ses clients sont des personnes qui pour différentes raisons ont intérêt à nettoyer leur image sur internet. Il y a ceux qui veulent simplement qu’un incident embarrassant soit supprimé et ceux qui veulent que les condamnations pénales, les allégations de trafic ou de harcèlement disparaissent. Pour ce faire, l’entreprise a une stratégie consolidée. Envoyez d’abord un e-mail. Ils sont tous très similaires, ont un ton intimidant et font de vagues références juridiques expliquant pourquoi un article particulier devrait être supprimé ou modifié. Mais en réalité, comme l’explique Forbidden Stories, les raisons ne sont jamais détaillées, et dans le corps du mail l’acte du client n’apparaît pas en pièce jointe, ce qui donne à Eliminalia le pouvoir d’agir en son nom.

Comme l’ont expliqué Lorenzo Bagnoli, Raffaele Angius et Riccardo Coluccini, qui ont travaillé sur l’affaire #StoryKillers sur Irpimedia, des centaines de demandes d’Eliminalia adressées à Google pour supprimer des articles ont été transmises comme des e-mails envoyés par des groupes éditoriaux, tels que Repubblica, Il Giornale , La Stampa ou Il Sole 24 Ore. Pour supprimer les articles, Eliminalia profite également de la législation américaine qui protège la propriété intellectuelle, le Digital Millennium Copyright Act (DMCA).

Si cette tactique ne marche pas alors Eliminalia joue le plan B, s’il n’arrive pas à faire supprimer les liens alors il les fait disparaître en les enterrant. Utilisez des tactiques de positionnement et trompez l’algorithme. Grâce à de fausses nouvelles, à des combinaisons de mots et à des contenus trompeurs, ils parviennent à pousser l’article incriminé au bas des recherches, sur la cinquième ou la sixième page de Google. Qurium a trouvé plus de trois mille faux articles, sur 600 sites Web, liés aux noms de 48 clients Eliminalia. Prenons un exemple. Google récompense ou pénalise selon sa logique interne. Par exemple, si un article est inclus ou cité sur d’autres sites, il monte dans les recherches. Eliminalia pour mettre à l’échelle le contenu utilise une tactique très similaire, à travers de faux articles publiés sur des sites tout aussi faux, il trompe le moteur de recherche, et fait ainsi tomber des informations incriminantes sur ses clients dans les classements.

La ligne des clients italiens

Toute la pourriture d’Eliminalia est remontée à la surface grâce à une œuvre chorale, l’action coordonnée par Forbiden Stories a montré que l’entreprise travaillait pour 1 500 clients d’une cinquantaine de pays. Le coût pour supprimer un lien varie entre 200 et 2000 euros. Mais il y a aussi 25 clients qui ont payé 50 000 euros pour faire nettoyer le web. Parmi les Italiens qui se sont tournés vers l’entreprise, il y a surtout des comptables, des managers, des avocats et des entrepreneurs. Beaucoup n’ont pas contacté Eliminalia directement, mais sont passés par des sociétés tierces qui ont travaillé ou collaboré avec la société principale.