Voici pourquoi le OnePlus 11 est le meilleur flagship killer du moment

En 2023, OnePlus 11 est lancé comme l’un des meilleurs smartphones de sa gamme de prix. La société de sous-marque d’Oppo, OnePlus, a atteint la cible avec son dernier modèle phare, offrant à ses utilisateurs un téléphone abordable mais puissant. Avec le Snapdragon 8 Gen 2, la puce la plus puissante et la plus économe en énergie du moment, le OnePlus 11 peut rivaliser avec le Samsung Galaxy S23 Ultra en termes de performances, et pourtant il est bien moins cher. Bien que le téléphone ne soit pas parfait, il parvient tout de même à atteindre un bon équilibre, grâce à son positionnement tarifaire très juste. Dans cet article, nous allons vous expliquer pourquoi nous recommandons le OnePlus 11, ses plus grands atouts, et pour qui ce smartphone est fait.

Le OnePlus 11 vaut-il la peine d’être acheté ?

Nous pensons que le OnePlus 11 est l’un des meilleurs smartphones de 2023 pour les raisons suivantes :

Très puissant : Le OnePlus 11 est actuellement le smartphone le plus puissant à son prix. Il offre des performances brutes et ses capacités 3D sont inégalées. Le téléphone n’a aucun problème à exécuter n’importe quel jeu avec des paramètres maximaux et aucun décalage. Si vous êtes un utilisateur intensif et consommez des jeux vidéo mobiles, le OnePlus 11 est le choix idéal. De plus, le panneau AMOLED de 6,7 pouces est incroyablement joli. Et avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, il offre une expérience fluide et fluide. La RAM est allouée dynamiquement et intelligemment à chaque application, offrant une grande fluidité. Expérience logicielle personnalisée : OxygenOS offre une expérience incroyablement fluide, avec des animations agréables à regarder. L’utilisateur peut profiter de nombreuses options de personnalisation, grâce à l’interface utilisateur OnePlus, qui offre un mode d’affichage dynamique Always-on et des fonctions et modes avancés. OnePlus offre l’une des meilleures expériences en termes de mises à jour, avec quatre ans de mises à jour majeures, ce qui en fait un investissement à long terme. Grande autonomie : Le OnePlus 11 offre une excellente autonomie et est capable de se recharger rapidement. En utilisation moyenne, le téléphone peut tenir entre une journée et demie à deux jours. Ce qui est remarquable compte tenu de sa puissance. La puce Snapdragon 8 Gen 2 est incroyablement efficace dans la gestion de l’énergie, offrant une meilleure autonomie de la batterie. De plus, si la batterie est épuisée, le téléphone peut être rechargé rapidement avec une charge de 100 W. En seulement cinq minutes, vous pouvez économiser jusqu’à 30 %. Et en 20 minutes, la batterie est complètement chargée, ce qui la rend pratique et efficace.

Les inconvénients du OnePlus 11

Bien que le OnePlus 11 soit un excellent téléphone, il présente quelques inconvénients. Sur la base de nos critiques, nous pouvons dire que le téléphone n’offre pas les meilleures capacités d’appareil photo par rapport à ses concurrents. D’autres téléphones du même segment de prix, comme le Pixel 7 Pro, sont plus performants en termes de photographie. Si vous recherchez le meilleur téléphone avec appareil photo, le OnePlus 11 n’est peut-être pas le choix idéal.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Caractéristiques du OnePlus 11 5G

6,7 pouces (3216 x 1440 pixels) Quad HD+ 2,75D AMOLED incurvé flexible, LTPO 3.0, affichage du taux de rafraîchissement 1Hz-120Hz, HDR 10+, Dolby Vision, luminosité maximale jusqu’à 1300 nits, protection Corning Gorilla Glass Victus

Plate-forme mobile Octa Core Snapdragon 8 Gen 2 4nm avec GPU Adreno 740

8 Go de RAM LPDDR5X avec 128 Go (UFS 3.1) de stockage / 16 Go de RAM LPDDR5X avec 256 Go (UFS 4.0) de stockage

Android 13 avec OxygenOS 13

Double SIM (nano + nano)

Caméra arrière 50MP avec capteur Sony IMX890, ouverture f/1.8, OIS, caméra ultra-large 48MP avec capteur Sony IMX581, ouverture f/2.2, macro 3.5cm, zoom optique 32MP RGBW (téléobjectif) 2x, capteur Sony IMX709 ; Flash LED, système d’appareil photo Hasselblad

Caméra frontale 16MP avec capteur Sony IMX471, ouverture f/2.4

Capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran

Port USB Type-C, haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos

Dimensions : 163,1 × 74,1 × 8,53 mm ; Poids : 205g

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax 2X2 MIMO, Bluetooth 5.3, GPS (L1+L5 Dual Band) + GLONASS, USB Type-C, NFC

Batterie 5000mAh avec charge rapide SuperVOOC 100W

Les principales caractéristiques du OnePlus 11

OnePlus a tenu sa promesse en lançant le OnePlus 11 5G, son dernier smartphone phare. Le téléphone dispose d’un écran flexible de 6,7 pouces 2,75D avec une résolution 2K, utilisant le panneau Samsung LTPO 3.0 pour un taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz, et est compatible avec Dolby Vision. Le téléphone est alimenté par le SoC Snapdragon 8 Gen 2. Fournit jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X et jusqu’à 512 Go de stockage UFS 4.0.

Selon la société, les nouveaux matériaux de graphène cristallin, ainsi qu’une nouvelle conception structurelle de dissipation thermique, offrent une amélioration de 92 % de la dissipation thermique par rapport à son prédécesseur. De plus, le téléphone dispose d’une couche de graphène à mi-cadre de 5673 mm² et d’une couche de cristal-graphène séparée pour l’écran, améliorant encore sa capacité de dissipation thermique.

Par ailleurs, le OnePlus 11 5G est doté du moteur de jeu HyperBoost, utilisant la technologie de stabilisation de la fréquence d’images GPA d’apprentissage automatique. Qui apprend et s’adapte aux habitudes de jeu de l’utilisateur. Le téléphone fonctionne avec OxygenOS 13 basé sur Android 13, avec 4 ans confirmés de mises à jour du système d’exploitation et 5 ans de mises à jour de sécurité.

La société affirme que le design du téléphone s’inspire des montres et des voitures de sport suisses, avec des courbes subtiles qui offrent à la fois un attrait esthétique et pratique. De plus, le téléphone est doté d’une protection Corning Gorilla Glass 5 à l’arrière, ce qui lui confère une finition lisse.

Le système d’appareil photo du téléphone comprend un appareil photo principal 50MP avec capteur Sony IMX890, prise en charge OIS, un téléobjectif 32MP IMX709 2x avec mode portrait Hasselblad et un appareil photo ultra-large 48MP avec capteur IMX581 qui peut également capturer des photos macro.

De plus, le OnePlus 11 est alimenté par une batterie de 5000 mAh, prenant en charge une charge rapide SuperVOOC de 100 W qui peut charger jusqu’à 50 % en 10 minutes et 100 % en 25 minutes. Il n’a pas de support de charge sans fil. Le Battery Health Engine (BHE) prolonge considérablement la durée de vie de la batterie du téléphone tout en conservant sa vitesse de charge élevée, selon OnePlus.

Conclusion

Le OnePlus 11 est un smartphone puissant qui offre un excellent rapport qualité-prix. Il est idéal pour ceux qui recherchent un téléphone puissant capable de gérer une utilisation intensive, comme les jeux mobiles. Les options de personnalisation sont vastes et la durée de vie de la batterie est impressionnante, offrant une expérience utilisateur exceptionnelle. Les capacités de la caméra ne sont pas les meilleures. Mais si la photographie n’est pas une priorité, le OnePlus 11 est un excellent choix. Dans l’ensemble, nous avons attribué au OnePlus 11 une note de 9/10. Et nous le recommandons vivement à ceux qui recherchent un téléphone abordable mais puissant.