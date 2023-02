Vos souhaits se réaliseront dans Minecraft grâce à OpenAI

Microsoft veut introduire l’intelligence artificielle dans tous ses produits, et cela inclut également ses jeux les plus réussis, tels que Minecraft. Jusqu’à présent, nous avons vu l’intégration de l’évolution de ChatGPT et de l’imageur DALL-E 2 dans Bing. Dans quelques semaines, nous verrons comment l’intelligence artificielle arrive sur Microsoft 365 et la prochaine destination pourrait être le titre Mojang.

Minecraft donne au joueur une liberté jamais vue dans aucun autre titre. Le jeu basé sur des cubes vous permet de développer toutes sortes de créations et d’appareils qui jusque-là n’étaient que dans votre esprit. Cependant, la complexité de ces créations pourrait nous faire reculer au moment de nous mettre au travail.

L’IA va générer vos mondes Minecraft

Une démo partagée par le leaker @_h0x0d_ nous permet de voir comment l’intelligence artificielle pourra créer nos mondes Minecraft. La technologie d’OpenAI vous permettra de créer des versions personnalisées, des emplacements et même des PNJ en utilisant le langage naturel sur les lignes de commande du jeu.

La technologie sous-jacente serait basée sur GitHub Copilot, une intelligence artificielle basée sur le cloud qui est capable d’aider les développeurs en complétant leur code dans certaines circonstances. L’IA Minecraft, dans ce cas, générera du code à partir des commandes saisies et les exécutera en temps réel.

De cette façon, n’importe qui peut créer son monde Minecraft en utilisant le langage naturel. Il ne sera pas nécessaire de savoir programmer ou la logique du logiciel pour obtenir toutes les possibilités qu’il nous permet. La prochaine étape serait de pouvoir émettre des ordres avec votre voix et de les faire interpréter directement par une intelligence artificielle.

Bien qu’il ne soit toujours pas certain que la technologie de GitHub Copilot finira par faire son chemin dans le jeu, cela ne serait pas surprenant. Microsoft a toujours utilisé Minecraft comme exemple de ses futures technologies. Rappelons par exemple qu’il s’agissait d’un bel exemple du potentiel d’HoloLens après sa présentation.