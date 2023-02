Le Galaxy S23 Ultra 1 To ne suffit pas : la taille de l’image de l’appareil photo dépasse 120 Mo !

Le téléphone phare de Samsung, le Galaxy S23 Ultra, dispose d’un énorme capteur de 200 mégapixels dans le cadre de son appareil photo principal. Bien que ce soit une excellente nouvelle pour les passionnés de photographie, certains inconvénients potentiels doivent être pris en compte.

L’un des principaux avantages d’avoir une caméra aussi haute résolution est la capacité de capturer plus de détails et de lumière. Cela peut donner des images incroyablement détaillées et vibrantes. Cependant, un problème qui en découle est la taille de l’image elle-même.

Pour les images JPEG standard, il ne devrait y avoir aucun problème de résolution. Comme les fichiers JPEG sont compressés et ne prennent pas autant d’espace de stockage. Cependant, pour ceux qui préfèrent filmer au format RAW, c’est là que des problèmes peuvent survenir.

Les 1 To de stockage du Galaxy S23 Ultra ne suffisent pas car la taille d’image RAW de 50 mégapixels dépasse 120 Mo

Les images RAW ne sont pas compressées et occupent donc beaucoup plus d’espace de stockage. Même une image RAW de 50 mégapixels prise avec l’appareil photo principal du Galaxy S23 Ultra par une belle journée ensoleillée peut entraîner une taille de fichier de 127 Mo. Cela indique qu’une image de 200 mégapixels au même format occuperait beaucoup plus d’espace de stockage.

La version supérieure du Galaxy S23 Ultra est livrée avec une mémoire impressionnante de 1 To. Mais même cela peut ne pas suffire pour ceux qui prennent fréquemment des photos et des vidéos avec leur téléphone. Le téléphone prend également en charge l’enregistrement de vidéos 8K à 30 ips, ce qui augmente encore le besoin d’espace de stockage.

Bien que les fichiers de grande taille puissent sembler intimidants, il existe des moyens de gérer et de réduire la quantité d’espace de stockage requise pour les images et les vidéos. Par exemple, l’utilisation de services de stockage en nuage ou la sauvegarde de fichiers sur un disque dur externe peut aider à libérer de l’espace sur le téléphone lui-même.

Dans l’ensemble, l’introduction d’un appareil photo de 200 mégapixels dans le Galaxy S23 Ultra est un développement passionnant. Mais il est important d’être conscient des besoins potentiels en espace de stockage qui l’accompagnent. Avec une gestion prudente, cependant, les avantages de cette caméra haute résolution peuvent être pleinement appréciés sans se soucier de manquer d’espace de stockage.