Microsoft abandonne Metaverse pour ChatGPT

Juste avant le lancement officiel et la popularité éventuelle de ChatGPT, Microsoft était en plein essor avec Metaverse. Cependant, après que ChatGPT ait été rendu public, il semble que l’équipe Metaverse de Microsoft soit désormais inactive.

Selon un rapport interne, Microsoft a fermé l’équipe Industrial Metaverse. Le plus drôle, c’est que cette équipe n’a été active que pendant quatre mois. L’entreprise a également licencié les 100 membres de son personnel, y compris ses deux premiers pionniers. Le lendemain, il a été signalé que Microsoft licenciait des employés de son équipe Xbox. La mise à pied a également touché ses divisions Surface et réalité mixte (MR) HoloLens.

Dans un message adressé à tout le personnel en début d’année, le président de Microsoft, Satya Nadella, a confirmé le licenciement de 10 000 travailleurs, soit 4,5 % des effectifs de l’entreprise. Depuis lors, il y a eu des rumeurs selon lesquelles cette série de réductions pourrait cibler les divisions Metaverse qui sont pertinentes. Peu de temps après, Microsoft a révélé la fermeture d’AltspaceVR, un réseau social de réalité virtuelle qu’il avait acheté en 2017. La société a également dissous toutes les équipes associées.

C’est une mauvaise nouvelle pour la marque que Microsoft a rendue évidente. Il est maintenant clair que l’entreprise veut se retirer du Metaverse. Microsoft a été l’un des principaux partisans des technologies Metaverse et VR, AR et MR depuis la sortie de HoloLens en 2015. VR et AR ont cependant fait des progrès lents sur le marché général au cours des dernières années. Pour cette raison, Microsoft a régulièrement réduit le financement connexe. Microsoft n’a pas repris la scène jusqu’à ce que l’idée du métaverse soit introduite à la fin de 2021. Cependant, ChatGPT, un changement majeur qui pourrait subvertir l’industrie du logiciel, a été créé alors que le métaverse devenait glacial à la fin de 2022. Il est clair que les priorités stratégiques de Microsoft ont changé.

Microsoft Metaverse n’a survécu que quatre mois

En octobre 2022, Microsoft a créé son Industrial Metaverse Core. Selon l’introduction précédente de Microsoft, le groupe aide principalement les clients à créer un système d’exploitation capable de gérer une variété d’équipements, y compris l’électricité et les robots industriels. Cela permettra aux ingénieurs d’intégrer l’IA dans les machines et les processus industriels sans avoir aucune expérience préalable du développement de logiciels. Le programme en ligne Azure de Microsoft inclut également cela. Microsoft l’appelle le « cerveau » des outils d’intelligence industrielle.

Le précurseur de cette équipe était Project Bonsai, une société d’intelligence artificielle que Microsoft a achetée en 2018 et qui s’appelait Bonsai. Deux des fondateurs de Bonsai – l’ancien PDG et co-fondateur Mark Hammond et le co-fondateur et ancien directeur de produit Ken Blanken Brown – sont devenus les directeurs Microsoft de l’équipe Industrial Metaverse. Cependant, Microsoft a également licencié les deux dirigeants lors de cette retraite totale du métaverse.

On pourrait dire que l’initiative Industrial Metaverse joue un rôle clé dans la stratégie métaverse de Microsoft. Project Bonsai, le projet révisé de Bonsai, a fait ses débuts à Build 2020. L’équipe avait déjà publié une version d’essai gratuite à ce moment-là sur Azure et se préparait à publier une version payante. Microsoft a déclaré à l’époque que le projet Bonsai n’était que le début de son plan pour aider les entreprises clientes à créer des systèmes automatisés.

Microsoft avait des alliances de premier plan avec son travail Metaverse

Judson Altoff, vice-président exécutif et directeur commercial de Microsoft, a annoncé lors d’une réunion en septembre 2020 que Coca-Cola, Unilever, Anheuser-Busch InBev, General Motors et la société alimentaire mexicaine Grupo avaient conclu des accords avec le service Industrial Metaverse de Microsoft.

Cependant, les progrès de cette équipe n’ont presque jamais été mentionnés entre 2020 et 2022. Néanmoins, cela a changé en mai 2022 lorsque Microsoft a dévoilé la société de thème de métaverse industriel lors de la conférence des développeurs Build 2022.

Microsoft a déclaré que le personnel de Project Bonsai sert une variété de clients. La gamme du partenariat comprend les industries automobile, culinaire, financière et autres. Le casque de réalité virtuelle HoloLens de Microsoft sera utilisé par de nouveaux clients comme Kawasaki Heavy Industries pour créer des robots.

L’équipe Industrial Metaverse a été officiellement formée en octobre 2022. Satya Nadella, président-directeur général de Microsoft, et d’autres dirigeants ont exprimé leur support aux efforts de l’équipe de base Industrial Metaverse. Cependant, l’équipage a été entièrement licencié après 4 mois.

Se concentrer sur le métaverse n’a pas porté ses fruits

Parallèlement au métaverse industriel, Microsoft a apporté des modifications à d’autres unités liées au métaverse. Parmi eux, AltspaceVR a été complètement arrêté et les réductions ont également eu un impact sur la division HoloLens. L’une des premières plates-formes de réalité virtuelle sociale a été AltspaceVR, qui a débuté en 2015. Comme Horizon Worlds d’aujourd’hui de Meta, AltspaceVR est principalement composé de paramètres créés par l’utilisateur appelés « mondes » où les utilisateurs peuvent interagir, discuter et organiser des événements virtuels comme des réunions d’affaires. et spectacles de magie. En 2017, AltspaceVR était au bord de l’échec en raison de problèmes financiers, mais Microsoft l’a acheté juste à temps, laissant l’entreprise sur un cliffhanger.

Mais cinq ans plus tard, ce vieux produit risque toujours d’être arrêté. Microsoft avait abandonné la réalité virtuelle et concentré Metaverse Social sur le lieu de travail. L’équipe d’AltspaceVR a confirmé dans un message d’adieu qu’elle tournerait désormais son attention vers Mesh. Cela aidera l’équipe Mesh de toutes les manières possibles. Les débuts de Microsoft en 2021, Mesh, sont destinés aux entreprises qui nécessitent une coopération à distance et visent à intégrer la technologie de réalité virtuelle sociale sur le lieu de travail.

Bien que HoloLens n’ait pas été totalement coupé en termes de technologie, il a récemment été en mauvais état et les membres du personnel ont également beaucoup souffert. L’appareil de réalité augmentée a été présenté comme « la prochaine grande chose » lorsque le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a dévoilé pour la première fois l’HoloLens en 2015. Le succès de cet élément matériel bien connu n’a pas été facile à suivre, et il a été basé sur des achats importants auprès du Armée américaine. Plus de 70 employés d’HoloLens quitteront vraisemblablement l’entreprise en 2021. En fait, plus de 40 d’entre eux déménageront probablement vers Meta.

L’équipe HoloLens a souffert pour le métaverse

Selon plusieurs rapports, l’équipe HoloLens sera confrontée à des obstacles en 2022 lorsque le métaverse sera populaire en termes de technologie, de gestion et de financement. Un article de Business Insider de février 2022 indiquait que Microsoft avait abandonné son intention de publier l’HoloLens 3. Selon l’une des sources Microsoft citées dans l’article, la technologie HoloLens pourrait mourir de mort naturelle.

À ce moment-là, le porte-parole de Microsoft, Frank Shaw, a nié le rapport selon lequel HoloLens est sur son lit de mort. Il affirme que cette technologie est un élément essentiel des plans de Microsoft dans de nouveaux domaines tels que MR et métaverse. Cependant, cette déclaration n’a pas suffi à convaincre l’industrie que HoloLens est en train de mourir. De plus, la déclaration n’a pas réfuté les informations selon lesquelles il n’y aura pas d’HoloLens 3. HoloLens 2 est déjà sur le marché depuis trois ans, son successeur est donc attendu depuis longtemps.

Conclusion

Sur la base des données disponibles, il est encore trop tôt pour déduire que Microsoft a totalement abandonné le Metaverse. Microsoft continue de travailler avec Meta dans les paramètres du lieu de travail, et HoloLens a toujours un cas d’utilisation. Après l’arrêt d’AltspaceVR, certaines équipes sont allées assister le projet de réalité mixte côté B Mesh. Il n’est pas difficile de voir que Microsoft privilégie les projets qui peuvent clairement être bénéfiques à court terme plutôt que ceux qui nécessitent un financement à long terme.