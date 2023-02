GM fait breveter l’affichage du système d’infodivertissement qui utilise l’oxydation photocatalytique pour s’autonettoyer

De plus en plus difficile d’aller à l’ancienne : malgré le dédain de mon ami Luke Plunkett pour les systèmes d’infodivertissement, l’accessoire de voiture autrefois luxueux et désormais standard est devenu omniprésent. La seule façon d’obtenir un nouveau véhicule sans grand écran au milieu du tableau de bord est de le commander spécialement.

Comme le soutient Plunkett, il y a de nombreux avantages à avoir des boutons et des boutons à l’ancienne au lieu d’un écran tactile, et ce sont tous des points très valables et importants, en particulier ceux concernant la sécurité. Cependant, un aspect très ennuyeux du système d’infodivertissement automobile pour les compulsifs obsessionnels comme moi est les empreintes digitales et les taches.

La première chose que je vois quand je monte dans mon véhicule, c’est à quel point la console est sale. Je mets immédiatement la main dans la boîte à gants, sors des lingettes Windex et me mets au travail avant de démarrer la voiture. Cette gêne n’était même pas un problème mineur à l’époque des boutons et des boutons. C’est maintenant une corvée quotidienne car vous ne pouvez rien faire sans toucher l’écran d’infodivertissement. Il contrôle tout.

Je pensais que j’étais une valeur aberrante – un monstre TOC qui était singulier dans son agacement obsessionnel avec les taches sur le tableau de bord, mais apparemment, je ne suis pas seul. Il s’avère qu’il y en a d’autres, et suffisamment pour que GM agisse.

L’Office américain des brevets et des marques a accordé un brevet à General Motors pour un écran d’infodivertissement autonettoyant de haute technologie. La demande décrit un système de nettoyage « photocatalytique » qui utilise la lumière ultraviolette pour éliminer les empreintes digitales, les taches, les huiles et autres matières organiques pendant la nuit.

Cela commence par des tableaux de pixels modifiés dans l’affichage. En plus des LED rouges, vertes et bleues typiques, l’écran GM ajoute un quatrième pixel ultraviolet. Ensuite, la surface de l’écran est traitée avec un revêtement photocatalytique déclenché par la lumière UV. Le brevet était vague sur le type de catalyseur qu’il utiliserait.

« Dans une autre caractéristique, le photocatalyseur comprend un oxyde d’un premier métal, et l’oxyde est dopé avec un second métal qui est différent du premier métal dans l’oxyde », a déclaré GM.

Le catalyseur principal pourrait être le dioxyde de titane, utilisé pour traiter les panneaux solaires autonettoyants en combinaison avec un autre oxyde métallique. Le dioxyde de titane est hydrophobe (repousse l’eau), mais lorsqu’il est exposé à la lumière ultraviolette, il devient super hydrophile (attire l’eau). Dans l’état ultérieur, l’écran aspire la vapeur de l’air, créant une couche d’eau microfine sur l’écran, qui s’oxyde ensuite.

« Il commence à oxyder cette eau pour générer électrochimiquement des molécules de radicaux libres, qui attaquent les parois mobiles, le cytoplasme et l’ADN des bactéries, des champignons et d’autres organismes biologiques », note New Atlas. « Effectivement, il tue la plupart des matières organiques à la surface, décomposant également les résidus d’huile et autres débris. Ainsi, il nettoie et stérilise lentement l’écran. »

Théoriquement, l’écran peut recevoir suffisamment de lumière UV pendant la journée, mais comme c’est le moment où la plupart des gens utilisent leur véhicule, et donc l’écran tactile, cela devient contre-productif. Ainsi, le système peut être démarré manuellement ou être réglé sur une minuterie pendant que la voiture est garée dans un garage ou une allée pendant la nuit.

Le brevet ne mentionne pas les risques pour la santé comme le cancer de la peau déclenché par les UV. Vraisemblablement, les matrices de pixels ne produiraient pas beaucoup de lumière ultraviolette, peut-être même moins que ce que vous recevriez lors d’une promenade à l’extérieur ou simplement en conduisant pendant la journée. Bien qu’il n’y ait aucune garantie que le système sortira un jour de l’étape conceptuelle, GM devra probablement franchir de nombreux obstacles réglementaires, y compris des tests approfondis, pour s’assurer qu’il est sûr à utiliser avant de passer à la production de masse.

