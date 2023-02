WhatsApp déploie une mise à jour pour son application iPhone avec image dans l’image pour les appels vidéo

La plate-forme de messagerie populaire WhatsApp déploie actuellement une mise à jour majeure de son application iPhone. Les utilisateurs pourront désormais utiliser la fonction d’incrustation d’image pendant les appels vidéo, afin que l’appel ne soit pas interrompu lorsque vous devez accéder à une autre application.

WhatsApp prend en charge l’image dans l’image

La prise en charge de l’image dans l’image a été annoncée pour la première fois en décembre de l’année dernière par WhatsApp, puis mise à la disposition des utilisateurs de WhatsApp Beta. À partir d’aujourd’hui, tout utilisateur d’iPhone pourra profiter des appels vidéo WhatsApp avec image dans l’image.

Les notes de publication de la version 23.3.77 de l’application, qui vient d’être mise à disposition dans l’App Store, confirment qu’elle ajoute la prise en charge de l’image dans l’image. La fonction PiP de WhatsApp fonctionne de la même manière que dans d’autres applications, telles que FaceTime d’Apple. Une fois que vous avez rejoint un appel vidéo et minimisé l’application, elle affiche automatiquement la vidéo dans une petite fenêtre flottante qui recouvre d’autres applications.

Mais il y a plus à venir avec la mise à jour WhatsApp d’aujourd’hui. Selon la société, les utilisateurs d’iPhone peuvent désormais également ajouter des légendes lors de l’envoi de documents. De plus, WhatsApp prend désormais en charge les longues descriptions pour les groupes et les avatars personnalisés.

Vous pouvez consulter les notes de version complètes ci-dessous :

Avec la prise en charge d’iOS Picture in Picture (PiP), vous pouvez désormais effectuer plusieurs tâches pendant un appel WhatsApp sans que votre vidéo ne soit interrompue.

Vous pouvez maintenant ajouter des légendes lors de l’envoi de documents

Ajout de la prise en charge des sujets de groupe plus longs et des descriptions pour faciliter la description de vos groupes

Vous pouvez désormais créer des avatars personnalisés et les utiliser comme stickers et photos de profil. Accédez à Paramètres > Avatar pour commencer.

Plus tôt ce mois-ci, WhatsApp a commencé à tester une nouvelle fonctionnalité qui transcrit les messages audio en texte. Les messages audio sont traités localement pour garantir la confidentialité et la sécurité. Cependant, cette fonctionnalité reste disponible exclusivement pour les utilisateurs de WhatsApp Beta, et on ne sait pas quand elle sera disponible au public.

WhatsApp est disponible gratuitement sur l’App Store. Il nécessite un iPhone exécutant iOS 12 ou une version ultérieure.

