Conception et date de lancement du POCO C55 confirmées

Le mois dernier, POCO a présenté le POCO C50 en Inde et c’était tout à fait inutile. Outre le design emblématique de POCO, l’appareil était essentiellement un Redmi A1 + qui était disponible en Inde l’année dernière. Eh bien, POCO a décidé de réorganiser la gamme avec une nouvelle mise à niveau incrémentielle appelée POCO C55. Hier, nous avons reçu quelques teasers étranges pour le téléphone avec des phrases comme « bon look » et « éviter les cas ». De plus, le pronostiqueur Yogesh Brar a montré le téléphone dans toute sa splendeur avec un dos élégant. Maintenant, POCO a confirmé la date de lancement du téléphone ainsi que son joli design.

POCO dévoilera le POCO C55 le 21 février. Il sera lancé en Inde à 12h00 IST et sera vendu via Flipkart. Selon les teasers, le POCO C55 sera livré avec un panneau arrière en similicuir, avec de fausses coutures au milieu. Comme d’habitude, nous avons un gros carré noir dans la partie supérieure. Il abrite le logo POCO et le rectangle séparé de l’appareil photo. La configuration de la caméra a un total de deux caméras et un troisième trou avec le mot « AI ». Il y a aussi un scanner d’empreintes digitales à l’arrière et un flash LED.

Une fois de plus, le joueur de cricket Hardik Pandya est l’ambassadeur de la marque POCO pour le dévoilement. Dans un nouveau cliché, on peut voir l’athlète tenant le nouveau POCO C55. Yogesh Brar a révélé la couleur verte, et le nouveau teaser montre également l’option de couleur. C’est donc probablement la couleur du héros pour le téléphone, mais nous ne pouvons pas ignorer les coloris supplémentaires. Il vaut mieux ne pas retenir son souffle, après tout, la couleur supplémentaire pourrait n’être qu’une variante noire.

Caractéristiques POCO C55

Comme d’habitude dans l’histoire récente de POCO, le POCO C55 pourrait finir par être un autre téléphone renommé. Dans ce cas, nous envisageons probablement un Redmi 12C renommé. Si tel est le cas, le téléphone apportera un écran LCD HD+ de 6,71 pouces. Il contiendra le SoC MediaTek Helio G85 avec jusqu’à 6 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage interne. Le téléphone dispose d’un appareil photo principal de 50 MP avec un capteur de profondeur de 0,08 MP. Il y a aussi un tireur selfie de 5 MP assis à l’encoche de la goutte d’eau. Le téléphone est alimenté par une batterie de 5 000 mAh.