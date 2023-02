Samsung Galaxy S21 FE et Galaxy S20 FE reçoivent la mise à jour One UI 5.1

One UI 5.1 est la dernière mise à jour tendance pour les téléphones Galaxy. Il est sorti plus tôt ce mois-ci avec la série Galaxy S23. Mais maintenant que la série est disponible, la mise à jour est déployée pour plus de téléphones Galaxy. Et il est déjà disponible sur un tas de téléphones comme les pliables de 3e et 4e génération, les séries Galaxy S22, S21 et autres.

Désormais, la mise à jour est également disponible sur deux téléphones de milieu de gamme, le Galaxy S20 FE 5G et le Galaxy S21 FE. Les deux téléphones Fan Edition sont très populaires pour avoir de bonnes spécifications à un prix raisonnable. Et je peux dire que plus que les utilisateurs originaux des séries S21 et S20, les utilisateurs FE attendaient cette mise à jour.

Le Galaxy S20 FE 5G reçoit la mise à jour One UI 5.1 en Europe avec le numéro de build G781BXXU4HWB1. Et le Galaxy S21 FE reçoit la mise à jour en Europe avec le numéro de build G990B2XXU1EWAJ. Oui, la plupart du temps, One UI 5.1 pour les téléphones Galaxy est disponible dans les pays européens, mais il sera bientôt déployé dans d’autres régions.

De nombreux utilisateurs ont déjà réussi à obtenir la mise à jour One UI 5.1 sur leurs appareils Fan Edition. Et comme il s’agit d’une grosse mise à jour, vous aurez peut-être besoin de plus de données pour la télécharger en fonction de la taille de la mise à jour.

Pour en venir à la partie intéressante, One UI 5.1 est livré avec de nouvelles fonctionnalités et modifications. Il comprend des animations plus rapides, une nouvelle animation d’ouverture d’application, une option facile pour changer la tonalité de couleur du selfie, une meilleure recherche dans la galerie, des widgets de pourcentage de batterie d’accessoires, un nouveau widget météo, la prise en charge de l’album de partage familial dans l’application Galerie, un accès rapide à l’application de caméra Expert RAW, emojis AR améliorés et zone AR, améliorations pour les applications de stock, collaboration dans Samsung Notes, Samsung Internet, et plus encore. Vous pouvez consulter le journal des modifications en vous rendant sur cette page.

Que vous possédiez le Galaxy S20 FE ou le Galaxy S21 FE, vous recevrez la nouvelle mise à jour sur votre appareil par liaison radio. Actuellement, il est en phase de roulement et sera accessible à tous dans les prochains jours. Vous pouvez accéder à Paramètres > Mise à niveau du logiciel > Télécharger et installer pour vérifier le nouveau logiciel. S’il y a une nouvelle mise à jour, vous pouvez l’installer sur votre téléphone ou attendre quelques jours et revenir plus tard.

Si vous êtes pressé, vous pouvez charger manuellement le micrologiciel sur votre téléphone. Si vous souhaitez mettre à jour votre téléphone via OTA ou si vous souhaitez télécharger le micrologiciel, consultez cette histoire pour plus d’informations sur la mise à jour des téléphones Galaxy vers la nouvelle mise à jour.

