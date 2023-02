Les propriétaires de Galaxy Z Fold3 signalent des écrans se fissurant sans raison

Le Samsung Galaxy Z Fold3 a fait la une des journaux pour toutes les mauvaises raisons. Plusieurs utilisateurs ont signalé que les écrans pliables de leurs smartphones se fissurent, même sans aucun impact physique. Le problème est non seulement frustrant mais aussi coûteux, car la garantie de ces smartphones est souvent déjà terminée, puisqu’ils sont sortis en août 2021.

PhoneArena a publié un article détaillé contenant des photos réelles des utilisateurs concernés. L’une des photos montrait une fissure presque au milieu de l’écran interne d’un utilisateur qui remboursait encore le crédit du téléphone. La réparation coûte environ 800 $, soit 73 % du coût initial du téléphone.

Les propriétaires du Samsung Galaxy Z Fold3 ont signalé que leurs écrans se brisaient sans raison apparente

Ainsi, un utilisateur de Reddit, Snoo, qui a affirmé avoir manipulé son Galaxy Z Fold3 avec précaution, a signalé qu’après 15 mois de possession, l’écran interne de son téléphone s’est fissuré le long de l’axe vertical où le téléphone s’ouvre et se ferme. Selon Snoo, il a ouvert le téléphone 2 à 3 fois par semaine, ce qui soulève des questions sur la durabilité de l’appareil.

Snoo a écrit: «15 mois plus tard, a ouvert l’écran pour montrer à un ami qui était intéressé et a entendu un craquement alors qu’il était presque complètement ouvert courir le long du pli central. Je n’ai pas laissé tomber le téléphone. L’écran de droite ne répond plus à aucune entrée, contrairement à celui de gauche. Je viens de voir le prix de la réparation et c’est choquant. Assez vidé comme j’ai adoré le téléphone et en toute honnêteté, j’ai rarement ouvert le téléphone. Peut-être 2-3 fois par semaine si cela. Donc, je ne peux plus utiliser le téléphone lorsqu’il est ouvert. Moments tristes ».

Un autre utilisateur a confirmé que le centre de service avait proposé un prix de 800 $ pour réparer l’écran, même s’il avait manipulé son smartphone avec beaucoup de soin et l’avait rarement ouvert.

Jusqu’à présent, Samsung n’a pas commenté le problème, laissant les utilisateurs concernés frustrés et cherchant des solutions. Ce dernier développement a soulevé des inquiétudes quant à la fiabilité des smartphones pliables et au coût élevé des réparations. En l’absence de déclaration officielle de Samsung, il reste à voir quelles mesures l’entreprise prendra pour résoudre ce problème et assurer la satisfaction des clients.