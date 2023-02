GitHub licencie 10% de son personnel et passe au télétravail

Les licenciements se poursuivent chez Microsoft et les entreprises qui font partie de ce conglomérat. Rappelons que Satya Nadella a annoncé plus de 10 000 licenciements, mais ceux-ci ne se sont pas produits d’un coup. C’est maintenant au tour de GitHub, qui a vu ses effectifs réduits de 10%, cela touche environ 300 salariés de la filiale.

GitHub annonce le licenciement de 10% de son personnel

Les licenciements dans le secteur de la technologie se succèdent. GitHub, propriété de Microsoft, a annoncé aujourd’hui qu’il licencierait 10 % de son personnel jusqu’à la fin de l’exercice de l’entreprise. Avant cette annonce, rapportée pour la première fois par Fortune, GitHub comptait environ 3 000 employés. L’entreprise fermera également tous ses bureaux à la fin de leurs baux, en partie en raison d’une faible utilisation, et passera à une culture de travail à distance.

GitHub poursuivra également son gel des embauches, annoncé pour la première fois en janvier, et apportera également un certain nombre de changements internes pour « protéger la santé à court terme » de son entreprise.

« Nous annonçons une série de décisions et d’ajustements budgétaires difficiles mais nécessaires pour protéger la santé de notre entreprise à court terme et nous donner la capacité d’investir dans notre stratégie à long terme pour l’avenir. Vous pouvez voir le message complet de notre PDG aux employés avec plus de détails sur ces changements ci-dessous », nous a dit un porte-parole de l’entreprise.

GitHub fait le saut vers Teams

Dans une démarche quelque peu peu orthodoxe pour une entreprise qui se targue de rester indépendante de son propriétaire, GitHub se tourne également vers Teams pour ses besoins en visioconférence. Et dans un autre signe de réduction des coûts, il fait passer son cycle de rafraîchissement des ordinateurs portables de trois à quatre ans.

«Bien que toute notre équipe de direction ait soigneusement délibéré sur cette étape et soit parvenue à un accord. En fin de compte, en tant que PDG, la décision m’appartient. Je reconnais que ce sera difficile pour vous tous. Et nous aborderons cette période avec le plus grand respect pour chaque Hubber », a écrit Thomas Dohmke. Cela fait partie d’un e-mail envoyé aujourd’hui au personnel de l’entreprise.

Il dit qu’il veut que l’entreprise devienne le « système d’ingénierie centré sur le développeur pour le monde de demain », avec un fort accent sur l’IA. Compte tenu de l’accent mis récemment par GitHub sur son copilote et l’évolution générale de Microsoft vers l’IA-tout, ce n’est peut-être pas inattendu.

C’est une situation malheureuse pour les employés concernés et la communauté des développeurs. GitHub est une plateforme très populaire et utile pour l’open source et la collaboration. J’espère qu’ils pourront surmonter cette crise et continuer à innover à l’avenir.