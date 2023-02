Le port USB-C Apple iPhone 15 prendra en charge des accessoires limités

L’année dernière, le Parlement européen a adopté une loi stipulant que chaque lancement de téléphone portable dans la limite de l’UE utilisera un port de charge USB Type-C. Par conséquent, conformément à la législation européenne, Apple prévoit d’ajouter un port USB-C. Le port USB-C de l’iPhone 15 va être une nouvelle norme cette année.

Il n’y aura plus de ports Lightning, grâce à la législation européenne garantissant le même chargeur pour tous les téléphones portables. L’iPhone a le même connecteur, mais il n’est pas dit qu’il sera disponible pour chaque chargeur ou accessoire. Le port USB-C sur iPhone aura des restrictions pour certains accessoires.

Le port USB-C de l’iPhone 15 d’Apple sera limité à certains accessoires…

Apple aurait développé une carte de circuit intégré qui est compatible avec la foudre et fonctionnera côte à côte avec le port USB-C sur iPhone. Compte tenu de cela, le micrologiciel ou une puce à semi-conducteur détient le plus de contrôle. Cela limitera l’interaction du port USB de l’iPhone avec l’accessoire que les utilisateurs brancheront. La fonctionnalité est essentiellement une puce d’authentification de type Lightning qui ne laissera pas les accessoires non approuvés effectuer des actions.

Que sont les interfaces de circuits intégrés (IC) ?

Les interfaces de circuits intégrés sont des puces semi-conductrices pour le partage d’informations entre les appareils. Ces puces ont été lancées en 2012. Initialement, les ports et connecteurs Lightning certifiés MFI avaient un petit circuit intégré pour l’authentification. Ces puces affichent les avertissements « Cet accessoire n’est pas pris en charge » pour les appareils non autorisés.

Cela conduit à quelque chose de nouveau, le « Made for iPhone Lightning Ecosystem », même si la forme du connecteur a changé. Cependant, le bénéfice du doute revient à Apple. Pendant ce temps, les ports USB C pour iPhone, iPad, les télécommandes Apple TV ou les ports Thunderbolt sur plusieurs appareils Apple ne se limitent pas seulement aux accessoires certifiés par Apple.

Disons que cette rumeur Apple iPhone 15 est correcte. Ainsi, nous obtiendrons la vitesse de charge normale avec n’importe quel câble USB-C standard. Cependant, des fonctionnalités supplémentaires telles que la charge à grande vitesse et le transfert de données ne seront disponibles que pour les accessoires certifiés Apple. Le circuit imprimé Lightning sera un plan de secours, permettant à d’innombrables accessoires Lightning de fonctionner avec l’iPhone, même avec un port USB C.

Le nouvel iPhone 15 Pro Max sera sur le marché cet automne. Les rumeurs d’Apple iPhone 15 suggèrent que les téléphones les moins chers auront des ports USB C. En revanche, les appareils 15 Pro et 15 Pro max contiendront des ports Thunder 3. Les ports USB-C standard auront une vitesse de transfert de données USB 2, et Thunderbolt 3 prendra en charge un affichage 4K et un transfert de données rapide. Attendons d’autres nouvelles sur le port USB-C de l’iPhone 15.