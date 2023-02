Android 14 prendra en charge le contrôleur DualSense Edge pro de la PS5

Le DualSense Edge est un contrôleur de jeu haut de gamme de Sony spécialement conçu pour la PlayStation 5. Bien qu’il ne soit actuellement pas compatible avec les appareils Android, cela changera dans un proche avenir. Selon des rapports récents, Android 14 offrira un support pour le DualSense Edge. Ce qui est une évolution positive pour ceux qui ont à la fois une PlayStation 5 et un téléphone Android.

Android 14 ajoute la prise en charge de la manette Sony Playstation DualSense Edge pro

Pour ceux qui ont déjà le DualSense Edge. Il est possible de l’utiliser sur un appareil Android pour jouer à des jeux mobiles. Bien que ce ne soit peut-être pas l’option la plus rentable en raison de son prix élevé. Le DualSense Edge est un contrôleur professionnel, avec ses boutons et joysticks personnalisables, ce qui le rend idéal pour les joueurs sérieux.

La prise en charge du DualSense Edge dans Android 14 a été découverte par Mishaal Rahman de XDA-Developers, qui a trouvé des fichiers de mise en page clés pour le contrôleur dans le premier aperçu du développeur Android 14. La sortie de la version stable d’Android 14 ne sera lancée que plus tard dans l’année, avec un deuxième aperçu du développeur prévu pour mars et une version bêta déployée chaque mois d’avril à juillet.

Les joueurs peuvent se réjouir d’utiliser leur DualSense Edge avec leurs jeux mobiles préférés. Bien qu’il soit important de noter que les jeux peuvent ne pas tirer pleinement parti des commandes personnalisables du contrôleur. De plus, le contrôleur a une autonomie de batterie inférieure à celle des autres contrôleurs de jeu haut de gamme. Vous devrez donc peut-être le recharger plus souvent.

Dans l’ensemble, l’ajout de la prise en charge du DualSense Edge dans Android 14 est une excellente nouvelle pour les utilisateurs de PlayStation 5 et d’Android. Le contrôleur personnalisable offre une expérience de jeu haut de gamme. Et la possibilité de jouer à des jeux mobiles sur grand écran avec une manette familière. Nous avons donc hâte de tester l’expérience de son utilisation.