Philips Hue abandonne certaines de ses lampes intelligentes les plus fantaisistes en raison d’une « incohérence esthétique »

Une combinaison de problèmes de chaîne d’approvisionnement et d ‘«incohérence esthétique» a forcé Signify à abandonner deux de ses lampes de maison intelligentes Lightguide récemment lancées. Dans un communiqué, la société a déclaré avoir arrêté la production de ces produits en raison de son « dévouement continu à l’expérience premium de nos utilisateurs ».

Les lampes intelligentes Lightguide de Philips Hue sont confrontées à des problèmes de production

La gamme de produits Philips Hue Lightguide a été lancée pour la première fois en septembre dernier. La société les a décrits comme ayant un « design saisissant et contemporain » sous trois formes différentes : grand globe, ellipse et triangulaire.

« Les ampoules Lightguide sont conçues pour être une pièce maîtresse qui complétera le décor de n’importe quelle maison moderne et se fondra parfaitement avec l’une de vos scènes lumineuses Philips Hue préférées », a expliqué Signify à l’époque.

Il s’avère que les ampoules en forme de globe et de triangle n’étaient plus à la hauteur une fois qu’elles sont tombées entre les mains des consommateurs. HueBlog.de a été le premier à remarquer que certains des produits Lightguide de Philipe Hue ont disparu de la vente. Le responsable des relations publiques de Signify, Kelly Hrank, a ensuite confirmé la nouvelle dans une déclaration à The Verge.

Fondamentalement, les soi-disant «tests de consommation» de la gamme Lightguide ont révélé que les ampoules en forme de globe et de triangle souffrent d’une «incohérence esthétique». Comme le dit The Verge : « ils n’ont pas l’air bien. »

« Après des discussions avec nos fournisseurs, il est apparu qu’il n’y avait pas de solution réalisable à l’incohérence esthétique des ampoules Philips Hue Lightguide découverte lors des tests consommateurs. En raison de notre dévouement continu à l’expérience premium de nos utilisateurs, Philips Hue a décidé d’arrêter la production des ampoules en forme de triangle et de globe Lightguide.

Ainsi, les ampoules Lightguide globe et triangle ont été retirées de la vente. La version en forme d’ellipse est cependant toujours disponible et ne souffre pas des problèmes d’« incohérence esthétique ». Il est actuellement en rupture de stock, mais la société dit qu’elle s’attend à un réapprovisionnement en mars.

