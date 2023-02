L’Antitrust ferme Bompiano, le e-commerce qui prétendait être lié à MediaWorld : « Il a demandé de l’argent puis a disparu »

Les appareils étaient vendus avec d’excellentes remises et la livraison gratuite était promise pour les achats de plus de 50 euros. Une fois le transfert effectué, cependant, le vendeur a disparu et n’était plus joignable.

Ses dernières traces sur le net remontent au 22 janvier. C’est là qu’a été effectué le dernier sauvetage de la page d’accueil de Bompiano.com, le portail fermé par l’Autorité de la concurrence et du marché (Agcm) pour avoir incarné le pire cauchemar de ceux qui achètent en ligne : payer pour avoir des biens qui ne sont jamais livrés. Désormais, Bompiano.com n’est plus joignable. Si vous essayez de trouver son adresse sur le net, seul un message apparaît sur le tableau d’affichage : Test !.

Dans un communiqué, l’Agcm a expliqué l’origine de sa décision. Des dizaines de rapports seraient arrivés le mois dernier, tous avec la même structure. La boutique en ligne Bompiano.com ressemblait à une boutique dans laquelle vendre différents types d’appareils électroménagers. Il y en avait de plus petites, comme des cafetières, mais aussi des machines à laver, des fours et des réfrigérateurs.

Comment fonctionnait la boutique Bompiano

Le sauvetage que nous avons pu voir remonte à fin décembre. Ici, nous trouvons des appareils avec d’excellentes remises, même 20% sur le prix catalogue. Pas seulement. Bompiano nous promet également la livraison gratuite pour les achats supérieurs à 50 euros, une assistance pour suivre chaque étape de nos achats et la présence de produits exclusivement italiens dans la boutique.

Juste pour nous donner envie d’acheter quelque chose, pendant que nous parcourons ce qui reste du site, un système de pop-up automatique nous informe en permanence des achats effectués par d’autres utilisateurs. Selon ce que déclare le site, la propriété du commerce électronique est à Palerme et il y a donc des gens qui achètent de toute la Sicile. La fenêtre contextuelle était probablement complètement fausse, car elle apparaît même maintenant que le site n’est plus actif.

L’affiliation avec MediaWorld

Pour convaincre les clients que le site était fiable, Bompiano avait également inclus des références à Mediaworld, comme l’explique l’Agcm : « Au cours du dernier mois, l’Autorité a reçu des dizaines de signalements de consommateurs, à la fois directement et via Mediaworld – auxquels la société se qualifie faussement de un « affilié » – qui se plaint de la non-livraison des produits achetés sur le site et payés par virement bancaire ».

D’après les premières constatations, il semble que l’entreprise sur laquelle le commerce électronique prétendait compter, comme Bompiano srl basée à Palerme, n’existe même pas. Après avoir commandé des produits, les consommateurs étaient contactés directement par un employé de l’entreprise pour effectuer le transfert à une personne physique. Cependant, une fois le paiement effectué, ils n’ont plus pu entrer en contact avec le vendeur.

C’est précisément sur ce point que l’Agcm met en garde les clients : « Méfiez-vous des demandes de paiement sur des comptes ou des cartes de crédit au nom de personnes physiques ». Même Netcost-security.fr a essayé d’appeler le numéro indiqué par Bompiano mais, comme prévu, n’a pas obtenu de réponse.