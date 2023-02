Le site Web d’Apple en Turquie devient sombre en reconnaissance des tremblements de terre dévastateurs

Apple a assombri son site Web en Turquie cette semaine en reconnaissance des horribles tremblements de terre qui ont frappé le pays lundi. Apple a également confirmé qu’il faisait un don aux efforts de secours et de rétablissement pour la Turquie, la Syrie et toute personne touchée par ces tremblements de terre.

Si vous visitez la page d’accueil d’Apple en Turquie, vous verrez un fond entièrement noir avec un ruban pour honorer le peuple turc alors qu’il tente de se remettre de l’un des tremblements de terre les plus meurtriers de ce siècle. Apple a supprimé tous les supports marketing de sa page d’accueil, choisissant plutôt de n’afficher que ce ruban.

Notez qu’Apple n’exploite pas d’Apple Store en ligne en Syrie, c’est pourquoi seul le site Web en Turquie est devenu noir aujourd’hui.

PDG d’Apple Tim Cook est allé sur Twitter lundi pour envoyer le support et les condoléances d’Apple aux personnes touchées par ces tremblements de terre. Cook a également confirmé qu’Apple ferait un don aux efforts de secours et de récupération, comme il le fait souvent après une catastrophe naturelle :

Nous adressons nos pensées et nos condoléances au peuple turc, syrien et à tous ceux qui ont été touchés par les tremblements de terre dévastateurs. Apple fera un don aux efforts de secours et de récupération.