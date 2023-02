Des scientifiques proposent de projeter de la poussière de lune dans l’espace pour résoudre la crise climatique

WTF ? ! Dans ce qui ressemble à l’intrigue d’un film de science-fiction, des chercheurs ont proposé une solution potentielle à la crise climatique : créer un bouclier autour de la terre en projetant dans l’espace la poussière extraite de la lune à l’aide d’un canon à rail.

Le concept sauvage a été avancé par un groupe d’astrophysiciens dans une étude publiée mercredi dans PLOS Climate. Benjamin Bromley, Sameer Khan et Scott Kenyon ont émis l’hypothèse qu’un bouclier solaire pourrait être créé pour dévier les rayons du soleil de la Terre.

Le charbon et le sel de mer étaient considérés comme des matériaux pouvant être utilisés dans le bouclier, aidant à atténuer le soleil jusqu’à 2%, soit environ six jours de soleil par an, abaissant ainsi la température de la Terre. Mais la poussière lunaire s’est avérée être le candidat idéal car elle a juste la bonne taille et la bonne composition pour diffuser efficacement la lumière du soleil loin de notre planète, a déclaré Bromley.

Un autre avantage de la poussière lunaire est qu’il faudrait beaucoup moins d’énergie pour la lancer depuis la surface lunaire par rapport aux lancements terrestres, même si elle nécessiterait encore environ 22 milliards de livres de poussière pour être extraite et chargée dans un dispositif balistique tel que un rail gun et a tiré. Cela devrait être effectué régulièrement pour maintenir le bouclier car la poussière se disperserait lentement. Un arrêt brutal du refroidissement de la Terre pourrait provoquer un « choc de terminaison », dans lequel la planète se réchauffe rapidement, écrit The Guardian.

« Une fois que la poussière est libérée, son seul impact est d’ombrager la Terre. Elle n’interagira plus autrement avec notre planète », a écrit l’équipe.

Un tel projet serait un cauchemar logistique et incroyablement coûteux, bien sûr, et pourrait également nécessiter le placement d’une nouvelle station spatiale au point de Lagrange L1, une position entre la Terre et le Soleil, pour « rediriger les paquets de poussière vers des orbites qui pourraient fournir de l’ombre le plus longtemps possible. » Cela agirait comme « un gradateur réglé avec précision, laissant notre planète intacte », a déclaré Bromley.

La proposition n’est pas la première fois que quelqu’un suggère d’utiliser un objet physique dans l’espace pour lutter contre le réchauffement climatique. Un bouclier de verre de 1 250 milles, des billions de vaisseaux spatiaux arborant des boucliers en forme de parapluie, dépoussiérant un astéroïde, un radeau de bulles de silicium à couche mince et des miroirs spatiaux sont quelques-unes des autres suggestions spatiales. Il y avait aussi le bouclier spatial dans le magnifique Highlander 2.

Les chercheurs à l’origine de la proposition et d’autres scientifiques ont averti que la principale priorité dans la lutte contre le changement climatique est la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

« Rien ne devrait nous empêcher de réduire les émissions de gaz à effet de serre ici sur Terre », a déclaré Bromley. « Notre stratégie n’est peut-être qu’un coup de lune, mais nous devrions explorer toutes les possibilités, au cas où nous aurions besoin de plus de temps pour faire le travail ici à la maison. »

