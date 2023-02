Realme V30 est sorti et il est livré avec une excellente fiche technique

Le fabricant chinois de smartphones Realme vient d’ouvrir les rideaux d’un nouveau smartphone d’entrée de gamme. Il est actuellement disponible sur le marché intérieur et est surnommé Realme V30.

À première vue, il est clair que le modèle partage un langage de conception similaire aux smartphones de la série Realme 10. Cependant, il y a quelques différences dans la fiche technique. Il ne s’agit donc pas d’une version renommée d’un téléphone Realme 10.

Principales caractéristiques du Realme V30

A l’avant du smartphone, on retrouve une dalle LCD IPS de 6,52 pouces. Le V30 étant un smartphone d’entrée de gamme, l’écran dispose d’une résolution HD+. Et vous n’obtiendrez pas non plus un taux de rafraîchissement élevé. Le panneau est collé à un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Pour les selfies et les appels vidéo, le Realme V30 est livré avec une caméra frontale de 5MP. Il se trouve dans l’encoche en forme de goutte d’eau présente le long de la lunette supérieure de l’écran.

À l’arrière, vous avez une conception de caméra à double anneau. Il abrite une paire de capteurs orientés vers l’arrière, qui sont des caméras primaires 13MP et grand angle 8MP.

Sous le capot du Realme V30, vous avez le chipset Dimensity 700. Vous pouvez coupler ce SoC avec jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Et grâce à la carte microSD, vous aurez toute liberté pour étendre encore plus le stockage.

En plus de cela, le téléphone est alimenté par une batterie de 5000 mAh avec un support de charge filaire de 10 W. Et le Realme V30 fonctionne sur Realme UI 3.0 basé sur Android 12.

Parmi les autres caractéristiques remarquables, citons une prise casque 3,5 mm et un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté. En termes de coloris, il y aura deux options différentes. Autrement dit, le Realme V30 sera disponible dans les options de couleur noir et or. Enfin, le prix du téléphone commence à partir de 1 099 yuans, soit environ 162 dollars. Et pour les configurations de 8 Go et 128 Go, vous pouvez vous attendre à dépenser environ 191 $.