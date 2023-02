Android 14 Preview 1 est sorti ! Voici les meilleures fonctionnalités à ce jour

Le premier aperçu développeur d’Android 14 vient de sortir hier. Et quelques utilisateurs ont eu la chance de le flasher sur leur téléphone et d’essayer toutes ses fonctionnalités. Il s’avère que le premier aperçu n’est fondamentalement que cela. Il s’agit d’un aperçu de toutes les fonctionnalités que la nouvelle version d’Android apportera à la table.

Cependant, toutes les nouveautés ne sont pas activées dans le nouvel aperçu. Donc, si vous avez installé l’aperçu 1 d’Android 14 sur vos appareils Pixel 7, il est possible que vous en manquiez le meilleur. Il y a beaucoup de petits changements que vous ne remarquerez peut-être pas à première vue. Mais tous s’additionnent pour vous offrir une image plus grande sur votre appareil Android.

Android 14 est UpsideDownCake

Avant toute chose, confirmons le nom du dessert interne de la nouvelle version d’Android. Et oui, Google ne semble pas faire beaucoup d’efforts pour nommer ses nouvelles versions. Il ne fait même pas grand cas du nom interne non plus. Pourtant, la principale chose à propos d’Android 14 est qu’il a toujours un nom de dessert.

Screen on Time fait son grand retour

La fonction d’écran à l’heure n’a pas réellement disparu. Mais Google ne l’a sûrement pas rendu aussi évident que le souhaiteraient les utilisateurs lorsqu’ils consultent les statistiques de leur batterie. Dans Android 13, vous devrez accéder à la section de la batterie et naviguer tout en bas pour voir « L’utilisation du système depuis la dernière charge complète ». Trop de travail!

D’autre part, dans Android 14, Google a mis l’écran sur les informations de temps au premier plan et au centre de la section d’utilisation de la batterie. Du moins, c’est comme ça dans le premier aperçu.

Détection et suppression des bloatwares sur Android 14

Le problème avec les bloatwares est que le fabricant de votre appareil peut installer des applications sur votre téléphone qui peuvent s’exécuter en arrière-plan. Il peut même y avoir des applications d’autres partenaires et opérateurs. Toutes ces applications ne sont pas nécessaires au fonctionnement optimal de votre appareil. Et ils finissent par occuper plus d’espace et de RAM.

Néanmoins, Google semble faciliter la désinstallation de ces applications inutiles pour les utilisateurs d’Android 14. La fonction de désinstallation vous montre toutes les applications qui « ne sont pas nécessaires pour que votre appareil fonctionne normalement ». Et cela vous permettra de les retirer facilement de votre téléphone.

Avertissement lorsque vous essayez d’installer une application trop ancienne

Les applications anciennes et obsolètes représentent un risque pour votre téléphone. Ils peuvent contenir des logiciels malveillants et peuvent ne pas être appréciés par votre téléphone. Android 14 vous avertira lorsque vous essayez d’installer ces applications.

Comme Mishaal Rahman souligne, la fonctionnalité affiche un avertissement pour les applications qui ciblent un niveau d’API de 27 ou moins. En d’autres termes, il cible les applications qui proviennent d’Android 8.1 ou d’une version antérieure.

Meilleure option de réinitialisation sans fil sur Android 14

Des problèmes avec le Wi-Fi et les réseaux mobiles surviennent de temps en temps. Et Android vous permet déjà de faire une petite réinitialisation sur le téléphone pour essayer de résoudre ces problèmes. Mais dans Android 14, il existe une fonctionnalité dédiée à cela.

Le clonage d’applications simplifié

Différents skins Android ont déjà cette fonctionnalité, par exemple, MIUI. Cependant, le clonage d’applications n’était pas directement disponible dans l’Android vanille. Autrement dit, il n’était pas disponible sur les appareils Pixel.

Mais, avec Android 14, les choses pourraient changer. Il y a une nouvelle option dans les paramètres de la section App. Grâce à cela, vous pouvez cloner des applications, ce qui vous permet de créer plus facilement plusieurs copies d’applications pour les connexions et les comptes.