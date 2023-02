DJI lance le nouveau drone Mini 2 SE : prix, caractéristiques, expédition

Le dernier ajout à la série de drones DJI Mini est arrivé ! DJI a dévoilé aujourd’hui le nouveau drone avec caméra Mini 2 SE, apportant plusieurs améliorations aux performances de vol, à la transmission d’images et aux fonctionnalités intelligentes des avions Mini SE de la génération précédente. La qualité photo et vidéo, cependant, est restée la même, ce qui indique que le nouveau drone DJI vise à séduire les débutants plutôt que ceux qui cherchent à passer du Mini SE à moins de 300 $.

Pesant moins de 249g, le Mini 2 SE est un drone ultraportable exempté de réglementation dans plusieurs parties du monde. Son capteur de caméra CMOS 1/2,3 pouces filme la vidéo à 2,7K et fournit des photos à 12MP.

Le drone est livré avec un temps de vol maximum de 31 minutes et jusqu’à 10 km de transmission vidéo HD. Les fonctions de contrôle de vol intuitives incluent le décollage et l’atterrissage en un clic, le vol stationnaire stable et le retour à la maison (RTH), tandis que les modes de prise de vue intelligents tels que QuickShots et Panorama rendent la prise de vue créative possible même pour les pilotes novices.

Le Mini 2 SE est au prix de 369 $ pour le package de base, et DJI souligne qu’il s’agit de l’équilibre parfait entre facilité d’utilisation, fiabilité et prix abordable. En comparaison, le Mini 2 beaucoup plus performant est disponible à l’achat pour 449 $ en ce moment.

La Mini 2 SE, quant à elle, commencera à être commercialisée le 22 mars 2023.

L’une des plus grandes différences entre le Mini 2 et le Mini 2 SE est que malgré le même capteur d’appareil photo, les capacités de tournage vidéo de ce dernier ont été plafonnées à 2,7K. Mini 2, d’autre part, offre des vidéos 4K.

La différence de prix, cependant, commence moins importante lorsque l’on considère le Fly More Combo des deux modèles de drones. Alors que le Mini 2 SE Fly More Combo est au prix de 519 $, un package similaire avec des batteries supplémentaires, des hélices et des accessoires utiles vous coûte 599 $ lors de l’achat du Mini 2. Cette différence est-elle donc suffisante pour que quiconque opte pour le Mini 2 SE au lieu du Mini 2, l’un des drones grand public les plus populaires et les plus performants ? Cela, nous le supposons, est quelque chose que seul le temps nous dira.

