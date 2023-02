Une armée de nerds sauve la vie de personnes enterrées sous les décombres en Turquie

L’application Earthquake Help Project a été créée par deux ingénieurs turcs. Grâce à une technologie open source, il est capable de retrouver les victimes et de coordonner les opérations de sauvetage.

Furkan Kiliç et Ester Özvataf sont deux ingénieurs turcs qui vivent à Instabul. Lorsque la nouvelle arrive le matin du 6 février du tremblement de terre qui a dévasté le sud-est de la Turquie et l’ouest de la Syrie, ils décident de faire ce qu’ils peuvent. Demandez de l’aide à leurs collègues. En quelques heures, ils mobilisent une armée de nerds qui, du monde entier, sauvent des personnes ensevelies sous les décombres.

Et ainsi le web est devenu ce qu’il devrait être dans sa meilleure définition : un réseau. « Nous avons été dévastés par ce qui se passait dans notre pays », a déclaré Kılıç à Wired UK. « C’était difficile de traiter ce qui s’est passé. » Kılıç est le fondateur et Özvataf le CTO de la startup logicielle Datapad, et ils ont créé l’application Earthquake Help Project pour aider les ONG et les équipes de secours sur le terrain.

Le couple, connu de la scène tech, a utilisé son réseau pour l’élargir. En une seule journée sur la chaîne Discord, 15 000 développeurs, chefs de projet et concepteurs du monde entier ont commencé à travailler ensemble sur la chaîne pour distribuer de l’aide et localiser des personnes, et plus de 100 000 personnes ont visité le Earthquake Help Project. « Nous recevons des messages, ils nous disent qu’ils sont retrouvés dans les décombres et sauvés grâce à l’application, explique Kılıç. C’est le véritable impact que nous espérions. »

Les victimes sauvées par l’appli

Ainsi, pendant que les sauveteurs creusent au-delà des décombres et sous la neige, des informations sont recueillies sur le Web sur ce qu’il faut faire et où trouver les survivants. C’est aussi devenu un moyen de signaler qui est en sécurité et qui a encore besoin d’aide. Il y a 17 100 victimes officielles du tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie. Mais, comme l’a expliqué l’ONU, ces chiffres sont appelés à croître et pourraient atteindre jusqu’à 20 000.

Un tremblement de terre a perturbé Internet, « nous utilisons du HTML pur dans certains de nos projets pour accélérer le temps de chargement des pages ». Kılıç a également expliqué que les médias sociaux sont devenus une ressource précieuse pour mobiliser les gens. Twitter, par exemple, est devenu un important canal de distribution d’aide, c’est pourquoi l’arrêt du réseau social dans le pays a créé des problèmes. Tout surmontable, selon Kılıç. Ce ne serait pas la première fois, le gouvernement turc avait déjà bloqué les médias sociaux lors d’urgences politiques dans le passé. Pour sortir de l’impasse, un VPN, un réseau privé virtuel capable de contourner la censure, suffirait. « Nos activités ne seront pas perturbées si Twitter est restreint. Mais nous ne pourrons peut-être pas atteindre les utilisateurs qui ne peuvent pas accéder à un VPN, car les gens voient ces projets via les réseaux sociaux. »

Des demandes du monde entier

Des dizaines de nouveaux bénévoles font la queue pour aider. « Trop de personnes ont postulé en même temps pour aider et nous avons des styles de travail différents. Parfois, il était difficile d’organiser chacun avec un rôle « , a expliqué Kılıç. À l’heure actuelle, les efforts de secours sont concentrés dans la zone turque, mais comme l’a dit Kılıç, ils essaient également d’entrer en contact avec des ONG syriennes pour étendre le réseau d’aide et trouver des bénévoles capables de traduire les demandes et de faciliter les communications. Il existe en effet une barrière linguistique qui rend plus difficile la coordination des secours. En Syrie, la langue officielle est l’arabe, de l’autre côté de la frontière, le turc.

La technologie open source au service des catastrophes

Ce n’est pas la première fois que la technologie open source se transforme en élément de premiers secours sur le terrain. Par exemple, le logiciel Sahana, développé par un groupe de volontaires sri-lankais au lendemain du tsunami dans l’océan Indien, est devenu une plateforme capable de coordonner d’autres catastrophes en fonction de besoins spécifiques. Lors du tremblement de terre en Haïti, il a envoyé des messages et cartographié les foules, il a également été utilisé lors des violences post-électorales au Kenya en 2007. La technologie open source a également été une ressource inestimable pour coordonner l’aide en 2012 après l’ouragan Sandy aux États-Unis. et, en 2015, plus de 3 000 volontaires ont créé des cartes virtuelles après le tremblement de terre au Népal pour identifier les épicentres des secours et les zones les plus nécessiteuses.

« La technologie est incroyablement puissante », a ajouté Kılıç. « Nous pouvons exploiter des millions de points de données pour trouver les emplacements de ceux qui souffrent et nous pouvons le faire dans la plupart des cas avant que la plupart des ONG ne puissent passer à l’étape suivante. Si nous combinons la technologie avec le travail des équipes de secours, nous pouvons aider les gens plus rapidement. Avec cette technologie, nous pourrions finir par sauver plus de vies. »