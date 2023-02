N’achetez pas un Galaxy S23 maintenant ! iPhone 15 et 15 Plus pourraient bénéficier d’une mise à niveau massive de l’appareil photo !

Apple n’était pas si content des ventes de l’iPhone 14 et du 14 Plus. Les deux appareils se sont plutôt mal comportés par rapport au Pro et au Pro Max. Eh bien, il y a déjà eu des rumeurs selon lesquelles Apple façonnerait différemment la gamme d’iPhone 15 après avoir vu les performances de ces téléphones.

Et il semble que le géant de Cupertino prenne les bonnes décisions. Une fuite récente suggère que l’iPhone 15 et le 15 Plus pourraient être livrés avec une mise à niveau massive de l’appareil photo. Pour être exact, il y aura une « nouvelle bosse de caméra » sur les téléphones, ce qui rendra les téléphones non Pro plus attrayants pour la foule.

Apple a un plan plus large pour sa prochaine gamme d’iPhone

En ce qui concerne les informations concernant le nouveau système de caméra, les choses sont assez rares pour le moment. Tout ce que nous savons sur les appareils photo iPhone 15 et 15 Plus provient de ShrimpApplePro. Il a partagé les détails sur Twitter et s’est abstenu de répondre aux questions des gens.

Mais la fuite a ouvert de nombreuses possibilités pour le système de caméra iPhone 15 et 15 Plus. Selon les rumeurs précédentes, la configuration de la caméra comprendrait un capteur principal de 48MP. Et à partir de ceux-ci, nous étions en quelque sorte convaincus que les téléphones auraient le même appareil photo que l’iPhone 14 Pro et 14 Pro Max.

En comparaison, les iPhone 14 et 14 Plus avaient un capteur principal de 12 MP. Il est donc possible qu’Apple ait été obligé d’augmenter la bosse de l’appareil photo juste pour intégrer l’appareil photo 48MP sur les iPhone 15 et 15 Plus.

Les iPhone 15 et 15 Plus pourraient être équipés de capteurs supplémentaires

YouTubeur Vadim Iouriev a un point de vue différent sur tweet de ShrimpApplePro. Selon lui, la nouvelle bosse de caméra est là pour l’existence d’une caméra supplémentaire. Cela indique que les iPhone 15 et 15 Plus pourraient potentiellement avoir un capteur téléobjectif à l’arrière.

Quel que soit le cas, ne prenez aucune de ces informations sans quelques grains de sel. Et comme toujours, nous reviendrons avec plus de mises à jour lorsque de nouvelles informations sur les caméras des téléphones apparaîtront.