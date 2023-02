Les mères orques se sacrifient toute leur vie pour leur progéniture mâle : les biologistes expliquent pourquoi

Les biologistes marins ont découvert que les mères orques compromettent leur santé et leur capacité à avoir plus de progéniture afin de prendre soin de celles qu’elles ont déjà. Les mâles ne deviennent pas complètement indépendants même à l’âge adulte.

orques femelles (Orcinus orque) qui deviennent mères se sacrifient tellement pour leurs enfants – surtout pour les garçons – qu’elles réduisent considérablement leur future capacité de reproduction. En d’autres termes, ils investissent beaucoup de ressources et d’énergie dans les enfants qu’ils ont déjà, même au prix de compromettre leur santé et de pouvoir donner naissance à d’autres descendants. Cet « investissement » ne se limite pas à la phase d’allaitement ou à la jeunesse seule ; les mâles, en fait, peuvent dépendre de leur mère (au moins en partie) même lorsqu’ils sont devenus adultes et forts, recevant de leur nourriture. Ce comportement fascinant rappelle à certains égards ce qui se passe dans notre espèce, avec des parents totalement dévoués à leurs enfants. Curieusement, les épaulards sont les seuls mammifères avec leshomo sapiens passer par la ménopause au milieu de sa vie, un détail encore plus significatif à la lumière de cette nouvelle découverte.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques britanniques de l’Université d’Exeter, qui a collaboré étroitement avec des collègues du Département de biologie, a déterminé que les orques femelles sont profondément dévouées à prendre soin de leur progéniture (même à l’âge adulte) de l’Université de York, le Département de zoologie de l’Université de Cambridge, le Centre de recherche sur les baleines à Washington et d’autres instituts. Les scientifiques, coordonnés par le professeur Darren P. Croft, professeur au Center for Research in Animal Behavior de l’université anglaise, ont pu faire cette découverte grâce à un groupe d’épaulards étudié depuis des décennies. Ce sont très probablement les cétacés les mieux connus des biologistes marins. Plus précisément, il s’agit de gousses (groupes familiaux) K, J et L d’orques « résidentes du sud », qui vivent le long de la côte pacifique de l’Amérique du Nord, en particulier dans les eaux au large de Vancouver, où elles se nourrissent de saumon. Il ne reste que 73 spécimens, ils sont donc considérés comme menacés d’extinction par les experts.

Grâce aux observations menées depuis des décennies, les chercheurs ont pu déterminer avec précision la dynamique sociale, la capacité des femelles à donner vie à de nouveaux petits viables et l’éthologie en général de ces magnifiques mammifères marins, essentiellement des grands dauphins. Comme l’a expliqué le professeur Croft dans une interview à la BBC, « les mères sacrifient leur propre nourriture et leur énergie » pour leurs enfants. Les épaulards sont connus pour être des animaux avec une structure sociale matriarcale, c’est-à-dire avec de grandes femelles âgées qui commandent les gousses. Les jeunes femelles se séparent du groupe dans lequel elles sont nées pour rejoindre les autres et éviter les bottleneck (goulots d’étranglement) génétiques, tandis que les mâles restent proches de leur mère pour la vie. Aujourd’hui, les chercheurs ont découvert qu’ils ne deviennent pas complètement indépendants, même à l’âge adulte, continuant à demander à leur mère de la nourriture et de l’aide tout au long de leur vie. Les scientifiques ont déterminé où étudier la vie d’environ 40 femmes sur une période de 40 ans, entre 1982 et 2021.

Crédit : Biologie actuelle

Le professeur Croft et ses collègues ont découvert que pour chaque progéniture vivante, les mères orques sont de 50 à 70 % moins susceptibles de pouvoir élever un autre petit au cours d’une année. C’est précisément en raison de l’investissement extrême qu’ils accordent aux enfants qu’ils ont déjà, qui est indépendant à la fois de l’allaitement et de la composition du groupe social dans lequel ils vivent. « Nous voulions savoir si ce soutien avait un prix et la réponse est oui. Les mères orques paient un coût élevé en termes de reproduction future pour maintenir leur progéniture en vie », a expliqué le professeur Croft.

Les scientifiques ont également expliqué que la progéniture est plus susceptible de survivre si les mères sont toujours présentes. Réduire sa forme physique – c’est-à-dire sa capacité à avoir des enfants – pourrait apparaître comme une contradiction évolutive, du point de vue de la possibilité de propager ses gènes, mais en réalité, selon les scientifiques, cet investissement important dans les enfants de sexe masculin donne aussi mères un grand avantage. Les mâles plus âgés et plus forts sont en fait ceux qui se reproduisent le plus et ont un grand nombre de descendants, donc si les mères sont capables de les faire ainsi, eux aussi auront un grand succès génétique avec leurs petits-enfants. « Il s’agit de la première preuve directe d’un investissement maternel à vie dans un animal itéropare, révélant une stratégie d’histoire de vie jusque-là inconnue », ont conclu les chercheurs dans le résumé de l’étude. Les détails de la recherche « Investissement maternel coûteux à vie dans les épaulards » ont été publiés dans la prestigieuse revue scientifique Current Biology.



Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :