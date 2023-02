Nouveaux navigateurs iPhone en route sans WebKit ; Apple prépare Safari pour la compétition

Nous pourrions bientôt voir de tout nouveaux navigateurs iPhone disponibles, car Google et Mozilla anticipent la fin de l’insistance d’Apple pour que tous les navigateurs iOS utilisent le même moteur WebKit que Safari.

Cela permettra aux nouvelles versions de Chrome et de Firefox d’offrir une plus grande différenciation des fonctionnalités, et leur permettra pour la première fois de viser des performances plus rapides que Safari…

Arrière-plan

Actuellement, n’importe qui peut créer un nouveau navigateur iPhone, mais avec une énorme restriction : Apple insiste sur le fait qu’il utilise le même moteur de rendu WebKit que Safari.

Cela indique effectivement que tous les navigateurs iOS sont les mêmes sous le capot. Cela limite le nombre de nouvelles fonctionnalités pouvant être proposées par les navigateurs concurrents et indique également qu’il est impossible de créer un navigateur iPhone qui rend les pages plus rapidement que Safari.

Cependant, la pression antitrust croissante à laquelle Apple fait face comprend des affirmations selon lesquelles l’exigence WebKit est anticoncurrentielle. Par exemple, la Competition and Markets Authority (CMA) du Royaume-Uni a constaté que :

Apple interdit les alternatives à son propre moteur de navigation sur ses appareils mobiles ; une restriction propre à Apple. La CMA craint que cela limite considérablement le potentiel des navigateurs concurrents à se différencier de Safari (par exemple, sur des fonctionnalités telles que la vitesse et la fonctionnalité) et limite les incitations d’Apple à investir dans son moteur de navigateur. Cette restriction entrave également sérieusement la capacité des applications Web – des applications qui s’exécutent sur un navigateur plutôt que d’avoir à être téléchargées individuellement – privant les consommateurs et les entreprises de tous les avantages de cette technologie innovante.

Apple devrait donc abandonner l’exigence WebKit le plus tôt possible. En particulier, la loi européenne sur les marchés numériques semble devoir forcer la main du fabricant d’iPhone, avec des rapports selon lesquels Apple abandonnera l’exigence dans le cadre d’iOS 17 plus tard cette année.

Nouveaux navigateurs iPhone sans WebKit

Google et Mozilla travaillent désormais sur de nouveaux navigateurs iOS qui utilisent les mêmes moteurs de rendu que leurs navigateurs de bureau.

Pour Google Chrome, c’est Blink :

L’équipe Chromium de Google a avancé à toute vapeur sur le portage de Blink sur iOS, introduisant des dizaines de modifications de code connexes au cours de la semaine dernière. Au rythme où les choses progressent, nous aurons peut-être notre premier aperçu du moteur de navigateur pour Chrome – et Microsoft Edge, Opera, etc. – fonctionnant sur iOS dans les semaines à venir.

Pour Firefox de Mozilla, c’est Gecko :

Mozilla prévoit le jour où Apple n’exigera plus de ses concurrents qu’ils utilisent le moteur de navigation WebKit dans iOS. Mozilla a mené des expériences similaires qui n’ont jamais abouti il ​​y a des années, mais en octobre 2022, un problème a été publié dans le référentiel GitHub contenant le code de la version iOS de Firefox qui inclut une référence à GeckoView, un wrapper pour le moteur de rendu Gecko de Firefox.

Ce dernier semblait à l’époque réservé à un usage interne, mais semble désormais viser une application publique.

Apple prépare le concours Safari

Le registre rapporte qu’Apple reconnaît la menace posée par la concurrence réelle dans les navigateurs iPhone et renforce son équipe de développement.

Safari a développé la réputation d’être en retard sur Chrome et Firefox. Apple, cependant, semble être conscient du risque posé par les régulateurs et a ajouté plus de personnel à l’équipe WebKit pour combler l’écart de capacités.

Photo : Sameer/Unsplash

