Les futurs Mac recevront probablement des mises à jour annuelles (plutôt), suggère le concepteur de puces Apple

Le concepteur de puces Apple Tim Millet a laissé entendre dans une nouvelle interview que les mises à jour annuelles – ou quelque chose de proche – seront probablement la norme pour les futurs Mac.

Il a parlé des objectifs initiaux de l’entreprise pour le développement de la puce M1 et de la manière dont Apple aborde le travail sur chaque génération successive de puce Mac…

Millet et le vice-président du marketing, Bob Borchers, ont rencontré TechCrunch Mathieu Panzarino. L’interview s’ouvre avec Millet parlant du désir de réinitialiser complètement les attentes sur ce qu’un processeur pour ordinateur portable et de bureau pourrait réaliser.

Il parle en termes diplomatiques d’Intel, mais il est clair que la société s’était sentie frustrée par les gains supplémentaires offerts par chaque génération et par le fait qu’elle ne pouvait fonctionner que sur le calendrier du fabricant de puces.

C’est, a-t-il dit, la puissance de l’iPad Pro qui leur a permis de voir tout ce qui était possible.

Apple adopte la même approche pour chaque génération successive de puces.

« La famille M2 visait vraiment à maintenir cette position de leader en repoussant, encore une fois, les limites de la technologie. Nous ne laissons rien sur la table », déclare Millet. « Nous ne prenons pas une augmentation de 20 % et nous ne cherchons pas à l’étaler sur trois ans… nous ne cherchons pas à obtenir des gains supplémentaires. Nous prenons tout en un an; nous avons juste frappé très fort. Ce n’est pas ce qui se passe dans le reste de l’industrie ou historiquement.

Sans opposer directement cela à l’approche d’Intel, l’implication est claire.

Millet note également qu’Apple est dans la position unique de pouvoir travailler main dans la main avec les équipes matérielles et logicielles lors de la conception des puces. Il sait quels sont les objectifs de chaque nouvelle génération de Mac, il peut donc concevoir les puces pour atteindre ces objectifs, qu’il s’agisse de la vitesse d’encodage vidéo ou des performances maximales d’un MacBook Air sans ventilateur.

Borchers ajoute qu’il s’agit d’une approche très différente pour obtenir une puce d’un fournisseur tiers et offrir des commentaires sur ce qu’ils aimeraient de la prochaine génération.

Je pense que la grande différence ici est que nous passons d’une boucle de rétroaction à la co-création, où il n’y a pas de boucle de rétroaction… Vous [just] s’asseoir à une table et se pousser. OK, et si on se débarrassait du ventilateur ?