‘ReplyCube’ est une nouvelle extension Apple Mail pour gérer rapidement les réponses réutilisables

Les gens de Funn Media, créateurs d’applications populaires comme Calory et WaterMinder, ont publié une nouvelle application appelée ReplyCube qui exploite la prise en charge des extensions dans Apple Mail. L’application vise à accélérer la gestion des e-mails en vous permettant de créer des messages réutilisables, communément appelés messages « préparés », puis d’accéder à ces messages directement depuis la fenêtre de composition de l’application Mail.

Comment ReplyCube utilise les extensions d’application Mail sur Mac

Apple a initialement ajouté la prise en charge des extensions d’application Mail avec macOS Monterey. Malheureusement, l’adoption de la fonctionnalité a été assez lente, en particulier par rapport aux extensions Safari. ReplyCube, cependant, utilise à son avantage la prise en charge des extensions Mail sur Mac.

ReplyCube est basé sur une application autonome, où vous créez et gérez des réponses par e-mail et des extraits de texte réutilisables. L’application vous permet de créer des messages, de filtrer pour afficher certains types de messages et de les organiser dans différentes catégories. L’éditeur de texte intégré de ReplyCube prend en charge les options de formatage standard, ainsi que la prise en charge des images et des fichiers.

L’application autonome pour ReplyCube est simple pour une raison, car son objectif principal est de créer et de gérer ces réponses et catégories prédéfinies.

Là où ReplyCube brille, cependant, c’est avec les extensions de l’application Mail. C’est là que vous interagirez le plus souvent avec ReplyCube.

Pour activer l’extension ReplyCube dans l’application Apple Mail sur votre Mac, cliquez simplement sur l’en-tête « Mail » dans la barre de menus, cliquez sur « Paramètres », puis sur « Extensions ». Vous devriez voir ReplyCube répertorié dans la barre latérale, et vous pouvez cocher la case pour l’activer. Maintenant, vous devriez voir l’icône ReplyCube en haut de la fenêtre de rédaction lorsque vous envoyez ou répondez à un e-mail.

En cliquant sur l’icône ReplyCube, vous obtenez une vue détaillée des réponses prédéfinies que vous avez créées dans l’application autonome ReplyCube. Il existe deux façons d’ajouter l’un de ces modèles à votre e-mail. Tout d’abord, vous pouvez cliquer sur l’icône « Copier », puis coller manuellement la réponse dans la fenêtre de composition de l’application Mail. Vous pouvez également faire glisser une réponse de la fenêtre contextuelle ReplyCube directement dans la fenêtre de composition de l’application Mail.

ReplyCube comprend également des applications pour iPhone et iPad. Ces applications vous permettent de créer et de gérer vos réponses prédéfinies ; vous pouvez également copier et coller ces réponses de l’application ReplyCube vers l’application Mail. L’application Mail sur iPhone et iPad ne prend pas en charge les extensions, c’est pourquoi vous devez utiliser l’application autonome pour copier et coller vos réponses.

Avis de Netcost-security.fr

Je suis un grand fan des applications de Funn Media, et ReplyCube est un excellent nouvel utilitaire pour les utilisateurs de l’application Mail. Tout le monde n’a pas besoin de quelque chose comme ça dans son flux de travail, mais si vous êtes quelqu’un qui en a besoin, ReplyCube est un excellent moyen d’accélérer la gestion des e-mails. D’autres plates-formes de messagerie comme Gmail offrent des fonctionnalités similaires intégrées, mais ReplyCube apporte la fonctionnalité à Apple Mail.

Funn Media, par exemple, affirme que sa motivation pour créer ReplyCube était d’aider à gérer les réponses du support client. L’entreprise peut désormais stocker les réponses standardisées les plus courantes dans MailCube et y accéder facilement directement depuis l’extension de l’application Mail.

Je peux déjà penser à plusieurs façons d’implémenter ReplyCube dans mon flux de travail. Avoir un accès rapide à ces types de réponses prédéfinies peut m’aider à gérer les argumentaires éditoriaux ainsi que les demandes de parrainage et la gestion. Non seulement ReplyCube me permettra de répondre plus facilement à ces messages, mais cela indique également que je pourrai répondre à plus d’e-mails que j’aurais pu ignorer auparavant.

ReplyCube est disponible sur l’App Store en téléchargement gratuit avec un essai de sept jours. À partir de là, l’application utilise un modèle d’abonnement avec 1,49 $ par mois ou 9,99 $ par an. Si vous êtes le genre de personne qui peut gagner beaucoup de temps en utilisant ReplyCube, vous devriez facilement voir un retour sur cet investissement d’abonnement.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :