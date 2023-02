Un moddeur a fait l’impossible : a transformé la Nintendo Switch en Steam Deck !

Avouons-le; Steam Deck et Nintendo Switch sont deux des consoles portables les plus populaires. Et il est assez difficile pour eux de ne pas être comparés les uns aux autres par les joueurs. Oui, le Deck est plus costaud et meilleur que le Nintendo Switch. Du moins en performances. Cependant, le Switch a sa propre place dans le monde du jeu.

Et si vous pouviez courir l’un sur l’autre ? Et si faire fonctionner la Nintendo Switch en tant que Steam Deck était possible ? Eh bien, il semble que la conversion soit déjà possible ! SpikeHD a pris la tâche impossible et l’a rendue tout à fait possible. Et si vous n’avez pas le temps de parcourir sa vidéo de 12 minutes, lisez-la pour connaître les résultats.

Deck Steam sur Switch ? Comment?

Nintendo Switch permet déjà aux utilisateurs d’exécuter Ubuntu. De nombreux joueurs l’ont essayé et ont été surpris par la flexibilité de l’appareil de jeu portable. Donc, théoriquement, la console est capable d’exécuter la version Linux de Steam Deck, n’est-ce pas ?

Eh bien, c’est là que le moddeur a commencé. Il vient d’afficher l’interface utilisateur d’ensemble, et kaboom : Steam Deck déverrouillé !

Donc, fondamentalement, vous devez d’abord faire en sorte que le Switch autorise l’installation de Linux. Et au cas où vous ne le sauriez pas, cela n’est possible que sur les anciens modèles de consoles. De plus, c’est un processus qui peut vous stresser beaucoup. Bref, ce n’est pas facile.

Même SpikeHD a rencontré de nombreuses difficultés lors de la conversion du Switch en Steam Deck. Mais après avoir fait fonctionner Linux sur la console, SpikeHD s’est appuyé contre la limite de faisabilité absolue du SoC Nvidia Tegra à l’intérieur du Switch.

Le fait est que Tegra est un processeur basé sur Arm. Et Steam est uniquement destiné à fonctionner sur des processeurs x86, tels que ceux d’AMD et d’Intel. Ainsi, même si SpikeHD pouvait forcer l’installation de Steam et faire fonctionner la Nintendo Switch comme Deck, il ne pouvait faire fonctionner aucun jeu. Pourtant, il est assez fascinant de voir jusqu’où le matériel du Switch peut aller.