Tom Petersen d’Intel dévoile la nouvelle stratégie d’architecture XE2 de l’entreprise

Pourquoi c’est important : la roadmap originale de l’architecture eXascale pour tous (Xe) d’Intel ressemblait à un bol de soupe à l’alphabet. Il s’est concentré sur les technologies basse consommation (Xe-LP), hautes performances (Xe-HP), calcul hautes performances (Xe-HPC) et graphiques hautes performances (Xe-HPG). Bien que le déploiement n’ait pas été exactement ce que certains qualifieraient de fluide, il a fourni à Intel l’occasion de recueillir de nombreuses informations précieuses sur le marché, les leçons apprises et les commentaires des clients.

Une récente interview de HardwareLUXX avec Intel Fellow Tom Petersen a expliqué comment Intel a utilisé les informations collectées pour renouveler son approche du développement de la technologie graphique. L’architecture Xe d’origine se concentrait sur quatre microarchitectures distinctes, ce qui entraînait des retards de livraison, des annulations et des versions logicielles moins que stellaires. La nouvelle approche de l’architecture Xe2 d’Intel vise à réduire cette concentration et à redynamiser les offres de la société en matière de solutions basse consommation, haute puissance et centres de données.

Selon Petersen, l’architecture Xe2 « Battlemage » d’Intel sera divisée en deux microarchitectures, les graphiques basse consommation Xe (Xe-LPG) et Xe-HPG. Cette décision vise à aider Intel à mieux gérer sa propriété intellectuelle (IP) et à se concentrer sur la fourniture de solutions réelles, utilisables et évolutives en tirant parti de l’IP réutilisable dans tous les secteurs tout en réduisant le nombre total de déclinaisons de GPU produites.

La limitation du nombre de déclinaisons requises pour prendre en charge les solutions intégrées, de bureau et de centre de données permettra à Intel de mieux tirer parti des solutions matérielles et logicielles et de l’efficacité dans tous les secteurs. Par exemple, le développement de drivers et de logiciels peut être conçu et servir de base pour toutes les classes de GPU, plutôt que d’exiger des solutions totalement différentes pour chaque type de hardware.

La gamme actuelle de GPU ARC Battlemage d’Intel sera la première des déclinaisons Xe-HPG ; cependant, ils ne seront probablement pas disponibles avant le début de 2024. L’architecture Xe-LPG intégrée à faible consommation serait présentée dans la nouvelle famille de processeurs Meteor Lake d’Intel, marquant une rupture avec la solution graphique intégrée Iris Xe de la société.

Le changement de direction arrive au bon moment pour Team Blue. Les drivers et logiciels ARC A750 et A770, qui laissaient beaucoup à désirer lors de la sortie initiale, ont continué à s’améliorer considérablement. À tel point, en fait, que les GPU débutants d’Intel ont été nommés dans plusieurs listes de GPU de milieu de gamme bien évalués qui offrent un excellent rapport qualité-prix. Les bosses les plus récentes en termes de performances, de stabilité et de personnalisation sont attribuées à la récente mise à jour du driver 4091 ainsi qu’à la nouvelle interface ARC Control améliorée d’Intel.