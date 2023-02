Gardez vos Airpods Max en sécurité, Apple ne publie pas de nouvelle édition cette année

Si vous êtes impatient de voir la prochaine génération d’Apple Airpods Max, vous devrez peut-être attendre un peu plus longtemps. C’est parce qu’une nouvelle version n’arrive pas de sitôt. Apple pourrait rafraîchir les Airpods Max au second semestre 2024. Cela pourrait même aller jusqu’au premier semestre 2025 selon l’analyste Apple Supply Chain Ming-Chi Kuo.

Kuo a fait cette déclaration dans sa série de tweets qu’il a publiés sur Twitter pour tenter de décrire les attentes de l’industrie. Dans le message de Kuo, il a déclaré que « la prochaine période de rafraîchissement importante du produit acoustique se situera entre la seconde moitié de 2024 et la première moitié de 2025 ». Au cours de cette période, Kuo a répertorié trois produits Apple qui doivent être remplacés. Ces produits incluent Apple Airpods Max 2, Apple Homepod mini de deuxième génération et une version moins chère des Airpods.

Caractéristiques attendues des prochains Airpods Max

Pour ce que les fans peuvent attendre des écouteurs haut de gamme d’Apple, Kuo n’a pas parlé des fonctionnalités ou spécifications à venir. Cependant, nous nous attendons à des améliorations dans certains domaines importants. Ceux-ci incluent une suppression du bruit améliorée, un port USB-C au lieu d’un port Lightning, une puce U1 pour aider à localiser le casque à l’aide de l’application Find My et bien sûr plus d’options de couleur. Apple pourrait même inclure plus de fonctionnalités dans le successeur du casque qui a vu le jour pour la première fois en 2020 pour un prix de 549 $.

Outre les Airpods Max, Apple pourrait également lancer des Airpods moins chers

Dans certains de ses messages précédents, Kuo a également parlé d’Airpods plus abordables de la société Cupertino. Il a déclaré qu’Apple prévoyait des Airpods standard plus abordables. Apple vise à mettre un prix de 99 $ sur cette version abordable des Airpods. Actuellement, les Airpods les moins chers disponibles sont les Airpods de deuxième génération qui coûtent 129 $. Quant aux Airpods de troisième génération, Apple vend l’édition Lightning Charging Case pour 169 $. Pour obtenir le même type d’Airpods avec étui de chargement MagSafe, vous devrez peut-être payer 10 $ de plus, ce qui en fait 179 $.