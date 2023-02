Les téléphones Galaxy S23 ne prennent pas en charge une fonctionnalité importante d’Android 13

Étant donné que les smartphones phares Samsung Galaxy S23 récemment annoncés sont préinstallés avec Android 13, ils devraient vraiment permettre des mises à niveau transparentes (A/B). Théoriquement, l’approbation de Google n’existerait pas sans cette fonction. Mais la vérité est plutôt différente.

Les mises à jour transparentes (A/B) permettent d’installer des mises à jour en arrière-plan pendant que les appareils sont en cours d’utilisation. Il n’a besoin que d’un redémarrage rapide. Par conséquent, les appareils peuvent être utilisés pendant l’installation de la mise à jour. Le processus se termine sans l’intervention de l’utilisateur. En cas de problème, l’état antérieur peut toujours être restauré. Parce que la mise à jour s’installe sur un disque séparé.

Une fonctionnalité essentielle d’Android 13 n’est pas prise en charge par les smartphones Galaxy S23

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Le premiers testeurs des smartphones Galaxy S23 ont pu confirmer que les mises à jour A/B ne sont à nouveau pas prises en charge avant même que les appareils ne soient largement accessibles. Cela me fait me demander. Pourquoi Samsung est-il autorisé à contredire les règles de Google ?

De plus, il ne semble pas y avoir de bonne raison de ne pas utiliser cette fonction. En particulier, étant donné que la majorité des nouveaux smartphones sont désormais livrés en standard avec 256 Go de mémoire de stockage. De plus, les processeurs utilisés sur les smartphones sont devenus très puissants pour gérer plusieurs tâches en même temps.

Selon les rumeurs précédentes, Google aura besoin d’un support A/B virtuel pour les licences GMS sur les smartphones exécutant Android 13 prêt à l’emploi. Cela indique qu’après plusieurs années de retard sur la concurrence, les combinés Android 13 d’entreprises comme Samsung et Oppo devraient désormais prendre en charge les mises à jour transparentes.

Pour ceux qui ne le savent pas, Google a accéléré les mises à niveau logicielles avec Android 7.0 Nougat en utilisant un mécanisme de partitionnement A/B. La société a augmenté la prise en charge de la division de certaines partitions en deux partitions « A » et « B » distinctes. La partition que vous utilisez actuellement est votre partition active. Alors qu’une mise à niveau vers la partition inactive peut avoir lieu en arrière-plan, puis commutée avec un court redémarrage.