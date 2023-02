Le partage de mot de passe Netflix est toujours sécurisé dans la plupart des pays… pour le moment

Plus tôt cette semaine, Netflix a mis à jour la section FAQ de son site Web pour détailler comment il empêchera les utilisateurs de partager le mot de passe de leur compte avec d’autres personnes qui ne vivent pas dans la même maison. Cependant, les nouvelles directives ont maintenant été retirées du site Web de Netflix car la société affirme qu’elles ont été publiées par erreur à tous les utilisateurs du monde entier.

Les nouvelles directives de partage de mot de passe de Netflix ne s’appliquent pas (encore) à l’échelle mondiale

Netflix a dit Le gardien que l’article d’aide contenant des informations sur le partage de mot de passe « ne s’applique qu’au Chili, au Costa Rica et au Pérou », où la plate-forme a testé en version bêta des fonctionnalités pour empêcher les utilisateurs de partager leurs comptes Netflix avec d’autres. En raison d’une erreur, les utilisateurs résidant dans d’autres pays ont également eu accès aux mêmes directives.

Bien que la société affirme que les directives sur le partage de mot de passe ont été mises à jour par erreur à l’échelle mondiale, il semble très probable que Netflix déploiera éventuellement les mêmes mesures pour réprimer le partage de compte dans le monde entier.

La nouvelle fonctionnalité étant testée dans certains pays d’Amérique latine, les abonnés Netflix ont la possibilité de payer des frais supplémentaires de 2,99 $ pour partager leur compte avec des personnes qui ne vivent pas dans le même foyer. Les nouvelles directives publiées cette semaine ont révélé que Netflix utilisera des données telles que l’adresse IP, les identifiants d’appareils et l’activité du compte pour déterminer si un appareil est connecté à son emplacement principal.

La société a expliqué que les nouvelles mesures n’affecteront pas le nombre de personnes pouvant regarder le contenu de Netflix en même temps, tant qu’elles sont dans la même maison. Les voyageurs pourront demander un code temporaire pour regarder Netflix dans d’autres endroits pendant une durée limitée.

Pour assurer un accès ininterrompu à Netflix, connectez-vous au Wi-Fi à votre emplacement principal, ouvrez l’application ou le site Web Netflix et regardez quelque chose au moins une fois tous les 31 jours. Cela crée un appareil de confiance pour que vous puissiez regarder Netflix, même lorsque vous êtes loin de votre emplacement principal. Si vous êtes absent de votre emplacement principal pendant une période prolongée, votre appareil peut ne pas pouvoir regarder Netflix. Vous pouvez demander un code d’accès temporaire pour continuer à regarder.

Transfert de profil

L’année dernière, Netflix a accusé les utilisateurs qui partagent leurs mots de passe avec leurs amis et leur famille d’avoir perdu plus de 200 000 abonnés au premier trimestre 2022. Selon la société, la plateforme compte plus de 100 millions d’utilisateurs qui ne paient pas pour un abonnement Netflix.

Comme autre mesure pour lutter contre le partage du mot de passe du compte, Netflix a introduit l’année dernière une autre fonctionnalité appelée « Transfert de profil ». Cette fonctionnalité aide les utilisateurs à migrer leur profil Netflix personnel du compte de quelqu’un d’autre vers un nouveau. Un utilisateur peut créer un nouveau compte Netflix et migrer tout son historique, ses suggestions et ses paramètres.

En empêchant les utilisateurs de partager leurs comptes avec d’autres, Netflix s’attend à obliger davantage de personnes à avoir leur propre abonnement Netflix, ce qui devrait générer plus de revenus pour l’entreprise.

