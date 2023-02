Samsung dévoile la gamme Galaxy S23 alors qu’il confirme que l’appareil de réalité mixte concurrencera Apple

Samsung a organisé mercredi son événement Unpacked 2023, au cours duquel la société a dévoilé la gamme Galaxy S23 ainsi que d’autres nouveaux produits. Par ailleurs, la société sud-coréenne a également confirmé qu’elle travaillait sur un appareil de réalité mixte avec la technologie « XR » pour concurrencer le prétendu casque AR/VR d’Apple. Lisez la suite pour un récapitulatif de toutes les annonces de Samsung aujourd’hui.

Galaxy S23 et S23+

La nouvelle génération de smartphones phares de Samsung est arrivée. Le Galaxy S23 et le Galaxy S23+ présentent un design légèrement rafraîchi, de meilleures spécifications et de nouvelles fonctionnalités grâce à Android 13 avec One UI 5.1.

Cette fois, tous les nouveaux téléphones sont équipés de la même puce Snapdragon 8 Gen 2 conçue par Qualcomm spécialement pour Samsung. La société affirme qu’il s’agit de la puce la plus rapide disponible dans n’importe quel smartphone Android. Le processeur est 30 % plus rapide que la puce précédente, tandis que le GPU est 40 % plus rapide et prend en charge la technologie de traçage de rayons, une fonctionnalité supposée pour la puce A17 d’Apple.

Le modèle de base du Galaxy S23, qui commence à 799 $, dispose d’un écran AMOLED de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1 750 nits. La batterie forme désormais 3 900 mAh, soit 200 mAh dont dispose le Galaxy S22. Le Galaxy S23 +, en revanche, a un écran plus grand de 6,6 pouces avec les mêmes spécifications, mais avec une batterie plus grande de 4 700 mAh. Le S23 + prend en charge la charge rapide filaire de 45 W et les prix commencent à 999 $.

En ce qui concerne les appareils photo, le Galaxy S23 et le 23+ disposent d’un objectif frontal de 12 mégapixels pour les selfies qui enregistre également des vidéos 4K à 60 ips. À l’arrière, les nouveaux téléphones ont un capteur large de 50 mégapixels, un téléobjectif de 10 mégapixels pour un zoom optique 3x et un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels. Les téléphones sont capables d’enregistrer des vidéos jusqu’à une résolution de 8K avec 30 ips.

Galaxy S23 Ultra

Le Galaxy S23 Ultra est le smartphone le plus haut de gamme de Samsung et il concurrence directement l’iPhone 14 Pro Max d’Apple. Bien que la conception soit la même que celle de la dernière génération, le téléphone de cette année est également livré avec la puce Snapdragon 8 Gen 2 plus rapide avec prise en charge du ray tracing. L’énorme écran AMOLED de 6,8 pouces sans lunette a également un taux de rafraîchissement de 120 Hz et prend en charge le stylet S Pen, qui est fourni avec le téléphone.

Les principales différences du Galaxy S23 Ultra en plus de l’affichage résident dans les appareils photo. Au lieu de l’objectif large de 50 mégapixels, le S23 Ultra dispose d’un objectif de 200 mégapixels qui utilise la technologie de regroupement de pixels pour créer des images plus nettes et plus lumineuses. Il existe également un objectif périscope capable d’un zoom optique 10x et d’un zoom numérique jusqu’à 100x. Les autres objectifs sont les mêmes que dans les modèles réguliers du Galaxy S23.

Le plus grand téléphone de Samsung dispose de 12 Go de RAM, jusqu’à 1 To de stockage et d’une énorme batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 45 W. Les modèles Galaxy S23 Ultra et S23 standard disposent également du Wi-Fi 6E et sont disponibles dans de nouvelles couleurs. Les prix du S23 Ultra commencent à 1 199 $.

Ordinateurs portables Galaxy Book 3

En plus des smartphones, Samsung a également annoncé de nouveaux ordinateurs portables Galaxy Book 3. Le Galaxy Book 3 Ultra vise à concurrencer le MacBook Air d’Apple, car il est doté d’un design mince, mais en même temps d’un écran AMOLED de 16 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Pourtant, l’ordinateur portable est équipé de processeurs Intel Core i7 ou Intel Core i9, de GPU Nvidia GeForce RTX et de ports de lecteur USB-C, USB-A, HDMI et microSD.

Le Galaxy Book 3 Pro dispose également d’un écran AMOLED 120 Hz, mais est disponible en tailles 14 pouces et 16 pouces. Ici, cependant, le matériel est un peu inférieur et commence avec les processeurs Intel Core i5, mais il a aussi beaucoup de ports. Le Galaxy Book 3 Pro 360, quant à lui, a une charnière à 360 degrés et peut être utilisé comme une tablette, et il fonctionne même avec le S Pen.

Les prix commencent à 1 249 $ pour le Galaxy Book 3 Pro, 1 399 $ pour la version 360 et 2 199 $ pour le Galaxy Book 3 Ultra.

Samsung travaille sur un appareil de réalité mixte

Lors de l’événement, Samsung a également confirmé qu’il travaillait sur un nouvel appareil de réalité mixte. Les détails sont incertains à ce stade, car la société n’a pas encore montré d’aperçu de ce produit. Cependant, la société sud-coréenne a confirmé qu’elle développait des technologies « XR » ou « réalité étendue » en partenariat avec Qualcomm et Google. Le produit exécutera une version d’Android créée spécifiquement pour les appareils XR et ce n’est « pas trop loin ».

Samsung a également confirmé qu’il travaillait avec Meta et Microsoft pour fournir un logiciel pour son nouveau casque. Cela survient alors qu’Apple travaillerait sur son premier casque de réalité mixte, qui devrait être introduit dans le courant de l’année.

Bien qu’il n’y ait aucun indice quant à la date à laquelle Samsung prévoit de sortir son casque, les précommandes pour les autres nouveaux produits annoncés aujourd’hui sont déjà disponibles sur le site Web de Samsung. Vous pouvez en savoir plus sur les annonces d’aujourd’hui sur notre site Web partenaire Netcost-security.fr.

Vous pouvez également rechercher des offres spéciales sur la génération précédente de Galaxy S22.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :