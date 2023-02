DTNO.1 DT8 Ultra Max mis à jour à partir du 15 février

Le portefeuille de montres intelligentes de la marque DTNO.1 est déjà assez étendu, mais est également en croissance constante. En novembre, nous avons vu le dernier modèle sophistiqué DT8 Ultra + sortir, mais ce n’est toujours pas le sommet de la chaîne alimentaire. Comme documenté par le prochain DT8 Ultra Max, qui devrait encore pousser les spécifications plus loin. Ce nouveau monstre de smartwatch arrivera sur le marché le 15 février, c’est donc le moment idéal pour jeter un œil aux spécifications.

Meilleur écran IPS

DTNO.1 DT8 Ultra Max améliore à nouveau l’affichage déjà assez bon et cette fois nous obtenons un panneau IPS. Toujours avec les dimensions de 2,1 pouces et une résolution de 420 x 485 pixels, mais aussi avec un cadre de lunette plus petit. Donc immédiatement plus beau et mieux protégé grâce à la protection Corning Gorilla Glass. Avec une meilleure optimisation, nous devrions également obtenir plus de kilométrage et une meilleure expérience de l’écran.

Batterie plus grande

En parlant de kilométrage et d’endurance, la batterie a également été un peu renforcée. Et le saut est assez significatif, car de 280 mAh à 380 mAh, c’est une belle augmentation de capacité de 36 %. Ce qui est bien sûr excellent pour la durée de vie de la batterie de la smartwatch.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Fonctionnalités supplémentaires

Et pour la première fois, nous obtenons également une boussole intégrée, rejoignant la déjà assez bonne compagnie de capteurs et de fonctionnalités. Comme la surveillance de la pression atmosphérique, l’horloge mondiale, la surveillance complète de la santé et bien plus encore. La smartwatch bénéficie de la certification robuste IP68, cette fois encore renforcée par la nouvelle conception des vis du capot arrière.

Les verrous de sangle pratiques facilitent le remplacement du bracelet et DT8 Ultra Max apporte également deux nouvelles couleurs originales, Alpine Loop et Ocean Band. La personnalisation à votre goût est encore renforcée par les multiples cadrans de montre parmi lesquels choisir. Et les commandes sont plus simples que jamais avec une couronne pratique et une touche de raccourci dédiée pour le mode sport. Alors gardez un œil sur le lancement de DT8 Ultra Max le 16 février !