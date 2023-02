Galaxy S23 (+ et Ultra) : Samsung livre

Beaucoup avait été spéculé et suggéré à l’avance. Maintenant, nous avons une certitude : Samsung revient à une puce Qualcomm dans la série Galaxy S23, plus précisément un Snapdragon 8 Gen 2 à cadence élevée. Et ça tombe bien, car la lenteur de l’Exynos 2200 de l’année précédente a été remarquée. D’autres améliorations incluent une capacité de batterie plus élevée et de nouveaux designs dans le Galaxy S23(+). Le produit phare S23 Ultra est le seul à posséder le nouveau capteur d’appareil photo de 200 mégapixels présenté précédemment :

Galaxy S23 Ultra

Le nouveau Galaxy S23 Ultra n’a pas l’air différent de son prédécesseur. Il a à nouveau des coins angulaires et un S Pen intégré. Seules les valeurs intérieures diffèrent, et parfois clairement : d’une part, il y a le nouveau processeur Qualcomm Snapdragon. D’autre part, le capteur de caméra Isocell HP2, qui délivre désormais jusqu’à 200 mégapixels au lieu des 108 mégapixels du prédécesseur.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung utilise ce nombre astronomiquement élevé pour combiner jusqu’à 16 pixels en un seul, en fonction de la luminosité, pour améliorer la mise au point automatique et également pour augmenter considérablement la luminosité et la qualité de l’image. Dans de bonnes conditions d’éclairage, le nombre total de mégapixels doit être utilisé pour les vidéos 8K et les images haute résolution avec un zoom numérique particulièrement élevé. Dans des conditions de faible luminosité, la nightographie considérablement améliorée est utilisée. Samsung déclare qu’il peut obtenir 2,5 fois plus de luminosité que son prédécesseur, le S22 Ultra, même avec des vidéos 8K.

écran 6,8″ Dynamic Amoled (2x), 3080 x 1440px (500 ppi), 1-120 Hz, 1750 nits, HDR 10+, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+ processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 pour Galaxy (8 cœurs jusqu’à 3,36 GHz, 4 nm) appareil photo Caméra quadruple :

200 MP (appareil photo principal, f/1.7, 23 mm, double OIS)

12 MP (ultra grand angle, f/2.2, 13 mm)

10 MP (téléobjectif, f/2.4, zoom 3x)

10 MP (téléobjectif périscope, f/4.9, zoom 10x) Caméra frontale : 12 MP (f/2.2) mélanger 5G, Bluetooth 5.3, WiFi 6E, USB-C, NFC, reconnaissance faciale, capteur d’empreintes digitales à l’écran, étanche selon IP68, Dual Sim (2x Nano + E-Sim), Poids de masse 163,4 x 78,1 x 8,9 mm, 233 grammes batterie 5000 mAh, charge rapide 45 watts, sans fil 10 watts système opérateur Android 13 avec OneUI 5.1 stockage et prix à partir de 256 Go/ 8 Go : 1 399 euros Samsung Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 et S23+

Samsung a également changé le look des deux nouveaux smartphones plus petits de la classe supérieure Galaxy S23 et S23+ par rapport à leurs prédécesseurs. La bosse de la caméra a disparu, mais les dos avec les objectifs de la caméra sont maintenant similaires au modèle Ultra. Cependant, les deux appareils conservent leurs bords arrondis.

Samsung Galaxy S23+ et S23

En eux aussi, Samsung remplace l’ancien processeur Exynos par le nouveau Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy. Les téléphones bénéficient également d’un meilleur affichage LTPO adaptatif avec un taux de rafraîchissement de 48 à 120 Hertz et une charge de batterie nominale supérieure de 200 mAh. Ce sont trois améliorations techniques qui devraient avoir un effet positif sur la durée de vie de la batterie des appareils. Et c’est louable, car les deux prédécesseurs ne se sont pas imposés comme des champions de gamme.

Cependant, les deux petites nouvelles galaxies n’auront pas de nouveau système de caméra. Le capteur de 200 MP est réservé au modèle Ultra, ici il reste à 50 mégapixels. Cependant, les deux petits modèles disposent également de nouvelles fonctions logicielles telles que les photos nocturnes prises en charge par l’IA.

écran 6,1 (6,6) pouces Dynamic Amoled 2x, 2340x1080px, 48-120 Hz, HDR 10+, Gorilla Glass Victus 2 processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy (8 cœurs jusqu’à 3,36 GHz, 4 nm) appareil photo Triple appareil photo :

50 MP (appareil photo principal, f/1.7)

12 MP (ultra grand angle, f/2.2)

10 MP (téléobjectif, zoom 3x) Caméra frontale : 12 MP (f/2.2) mélanger 5G, Bluetooth 5.3, WiFi 6E, USB-C, NFC, reconnaissance faciale, capteur d’empreintes digitales à l’écran, étanche selon IP68, dual sim (2x nano + e-sim), Poids de masse 146,3 x 70,9 x 7,6, 167 grammes (S23)

157,8 x 76,2 x 7,6 mm, 195 grammes (S23+) batterie 3 900 (4 700) mAh, charge rapide 25/45 watts, sans fil 10 watts système opérateur Android 13 avec OneUI 5.1 stockage et prix à partir de 128 Go/ 8 Go : 949 euros (S23)

à partir de 256 Go/ 8 Go : 1 199 euros (S23+) SamsungGalaxy S23(+)

Conclusion

Dans l’ensemble, peu de choses ont changé par rapport à ses prédécesseurs. Mais le choix du processeur Snapdragon seul devrait avoir un impact notable sur les performances et l’autonomie des deux petits appareils S23. L’appareil photo du S23 Ultra sonne comme un grand bond en avant – si grand que les deux plus petits appareils menacent même de prendre du retard. Après tout, ils devraient avoir des performances de batterie nettement meilleures par rapport à leurs prédécesseurs – où j’aime personnellement un peu mieux le design maintenant.

Avec le toujours impressionnant OneUI – à commencer par la version 5.1 avec Android 13 – Samsung aurait pu réussir à créer ici un véritable flatteur.

Que les prix augmentent par rapport aux prédécesseurs… eh bien – cela ne devrait vraiment surprendre personne. Les prix augmentent presque partout et la concurrence a depuis longtemps présenté les prix. Le package global de Samsung est définitivement correct.