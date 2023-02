Lamicall lance ALL Lock Magnetic Phone Mount – Un support pour toutes les occasions

Si vous cherchiez une nouvelle solution pour sécuriser votre téléphone dans votre véhicule, le support de téléphone Lamicall ALL LOCK pourrait être l’option idéale. Lamicall ALL LOCK est enfin disponible à partir de 19,99 $. Ce qui en fait l’un des supports de téléphone les plus polyvalents et les plus abordables disponibles.

En ce qui concerne votre téléphone, il est essentiel de s’assurer que vous disposez d’un support solide et sécurisé. Heureusement, cependant, l’incroyable nouveau support de téléphone Lamicall ALL LOCK est à portée de main pour faire la différence lorsqu’il s’agit d’opportunités d’aventure de haute qualité. Après tout, il est très important de s’assurer que vous disposez des solutions les plus efficaces pour assurer la sécurité de votre téléphone.

Heureusement, peu importe le terrain ou les défis, le support de téléphone Lamicall ALL LOCK est conçu pour résister aux pressions de l’utilisation moderne. Ainsi, que vous soyez au milieu de la ville ou en tout-terrain, Lamicall ALL LOCK est là pour vous.

Points marquants

Le support de téléphone Lamicall ALL LOCK fait ce qu’il dit sur l’étiquette. C’est une solution tout verrou qui peut adhérer fortement et fermement aux surfaces. Fournissant ainsi une solution de support de téléphone solide, qui ne vous laissera pas chercher votre téléphone toutes les quelques minutes. Cela contribue à rendre la conduite beaucoup plus sûre et garantit que la navigation est un jeu d’enfant, quoi qu’il arrive.

Contrairement à de nombreux produits concurrents, le support de téléphone Lamicall ALL LOCK est fabriqué à partir d’un matériau de verrouillage métallique de première qualité. Et offre une incroyable conception à double verrouillage pour une durabilité ultime. Mieux encore, c’est l’un des systèmes les plus rentables du marché. Et vous pouvez facilement choisir les pièces dont vous aurez probablement besoin.

En bref, Lamicall ALL LOCK est conçu pour relever n’importe quel défi dans de nombreux scénarios différents. De plus, ce n’est même pas seulement pour une utilisation en voiture – le ALL LOCK se couple facilement avec d’innombrables systèmes différents. Ainsi, peu importe la façon dont vous en avez besoin, vous pouvez compter sur le système qui répondra à vos besoins.

Où utiliser le support de téléphone Lamicall ALL LOCK

Une fois que vous avez acheté votre incroyable nouveau support de téléphone Lamicall ALL LOCK, vous êtes libre de l’utiliser dans presque tous les scénarios, où vous pourriez avoir besoin d’un accès mains libres à votre appareil mobile. Le kit est livré avec un choix de supports différents pour vous permettre de tirer le meilleur parti du support dans chaque scénario. Ceux-ci incluent un support de chargeur de voiture sans fil, un support de vélo, un support de brassard, un support de sangle de sac à dos, un support mural, etc. Ainsi, il existe une solution pour chacun, quelle que soit la façon dont vous utilisez habituellement votre téléphone en mode mains libres.

La chose la plus importante à retenir, bien sûr, est la sécurité. Le support de téléphone Lamicall ALL LOCK est conçu pour être ultra résistant. Mais si votre monture est située quelque part que vous ne pouvez pas voir – comme au dos d’un sac à dos – vous constaterez qu’il y a un plus grand risque que quelqu’un essaie de voler votre téléphone. Alors, gardez toujours votre support de téléphone Lamiall ALL LOCK en vue pour garder l’appareil en sécurité.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Comment Lamicall diffère des verrous de téléphone ordinaires

Si vous avez envisagé le support de téléphone Lamicall ALL LOCK, il vaut la peine de considérer que ce système innovant offre de nombreux avantages notables par rapport aux supports de téléphone ordinaires !

Installation rapide

L’un des principaux avantages du support de téléphone Lamicall ALL LOCK doit être sa solution d’installation rapide. En fait, il est conçu pour s’adapter facilement à votre véhicule ou à votre équipement. Et une fois en place, le montage de votre téléphone prend moins d’une seconde. C’est le moyen idéal pour se lancer dans l’aventure plutôt que de s’asseoir et de s’affaler !

Support solide et durable

Le support Lamicall ALL LOCK extrêmement durable est conçu avec un seul objectif. Veiller à ce que votre téléphone soit solidement monté dans votre voiture, quel que soit le terrain. Que vous filiez le long d’une autoroute ou que vous naviguiez sur des bosses et des nids-de-poule sur des sentiers hors route, l’extrême durabilité de Lamicall vous servira bien.

Entièrement compatible avec tous les modèles de téléphones et accessoires Magsafe

Tout le monde a des préférences uniques en ce qui concerne son modèle de téléphone. Mais heureusement, ALL LOCK peut tous les supporter. En plus de cela, il est également compatible avec les accessoires Magsafe. Ainsi, quoi qu’il arrive, vous pouvez trouver une solution globale optimale pour votre appareil.

Capacité de force de traction massive

L’une des principales raisons pour lesquelles les autres supports de téléphone se cassent est la pression – parfois même de la part de petits irritables qui font une crise de colère ! Heureusement, le Lamicall ALL LOCK est conçu pour résister à une énorme force de traction de 25 kg, selon les besoins. Pour s’assurer que le support reste en place le plus longtemps possible !

1 an de garantie

Saviez-vous que le support Lamicall ALL LOCK est livré avec une garantie d’un an ? Cela permet de garantir que votre achat est protégé. Et vous pouvez être sûr qu’il résistera à l’épreuve du temps.

Rejoignez le battage médiatique avec votre nouveau support de téléphone Lamicall parfait aujourd’hui

N’hésitez pas à acheter le vôtre aujourd’hui si vous êtes prêt à voir comment l’incroyable nouveau support de téléphone Lamicall ALL LOCK pourrait répondre à vos besoins. Après tout, vous pourriez être étonné de la valeur et de la sécurité que le Lamicall peut apporter à votre conduite et à votre exploration, quoi qu’il arrive !