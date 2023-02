Galaxy S23 et S23+ sont lancés avec un nouveau design et une batterie plus grande

Samsung a officiellement dévoilé ses nouveaux smartphones haut de gamme Galaxy S23 pour 2023 lors de l’événement Galaxy Unpacked il y a quelques minutes. La nouvelle série se compose de trois smartphones comme d’habitude, le Galaxy S23 de base, la version S23+ et le modèle Galaxy S23 Ultra. Dans cet article, nous aborderons les nouvelles fonctionnalités des modèles Galaxy S23 et S23+.

Les Samsung Galaxy S23 et S23+ sont officiels

Le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, qui est utilisé dans toutes les versions et construit selon une méthode de production de 4 nm, est ce qui alimente le Samsung Galaxy S23, qui est considéré comme le modèle de base de la série. Le GPU Adreno 740 est côté graphique. L’écran Dynamic AMOLED de 6,1 pouces du S23 bénéficie d’un taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz.

De plus, la technologie de l’écran est assistée par l’intelligence artificielle, qui se démarque dans les jeux pour offrir la meilleure expérience visuelle. Tous les membres de la série Galaxy S23 sont protégés par le robuste Corning Gorilla Glass Victus 2.

La taille de l’écran de 6,6 pouces du modèle S23+ a également été révélée. Les variantes Galaxy S23 et S23 + ont un appareil photo principal de 50 mégapixels et disposent d’un processeur Snapdragon 8 Gen 2 overclocké (3,36 GHz) avec un processus de fabrication de 4 nm dans tous les modèles. Les modèles ont encore amélioré la stabilisation optique de l’image. En conséquence, nous pouvons tourner des vidéos plus fiables. Les deux variantes peuvent enregistrer 8K @ 30 images par seconde. Pour enregistrer une vidéo 4K à 60 ips, la résolution de 12 mégapixels de la caméra frontale est adéquate.

Les options de mémoire et de stockage prises en charge par 8 Go de RAM et 256 Go UFS 4 sont standard sur les modèles S23 et S23+. Au sujet des technologies de batterie, Samsung a révélé que les S23 et S23+ ont des batteries d’une capacité de 3 900 mAh et 4 700 mAh avec des vitesses de charge de 25 W et 45 W, respectivement. Les deux appareils prennent en charge Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 et NFC.

Les deux appareils sont livrés préinstallés avec l’interface utilisateur One UI 5.1 et le système d’exploitation Android 13.

Caractéristiques des Samsung Galaxy S23 et Galaxy S23+

6,1 pouces (S23) / 6,6 pouces (S23+) (2340 x 1080 pixels) FHD+ Infinity-O Dynamic AMOLED 2X Display, taux de rafraîchissement adaptatif 48-120 Hz, taux d’échantillonnage tactile 240 Hz en mode jeu, luminosité jusqu’à 1750 nits, Gorilla Vitre de protection Victus 2

3.36 Octa-Core Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pour plate-forme mobile Galaxy 4nm avec GPU Adreno 740

8 Go de RAM LPDDR5X avec 128 Go (UFS 3.1) / 256 Go (UFS 4.0) / 512 Go (UFS 4.0) de stockage

Android 13 avec une interface utilisateur 5.1

Double SIM (nano + nano)

Caméra arrière 50MP avec flash LED, ouverture f/1.8, OIS, capteur ultra large 12MP 120°, ouverture f/2.2, téléobjectif 10MP avec ouverture f/2.4, zoom optique 3x, OIS, 4K 60 ips, 8K 30 ips

Caméra frontale 12MP avec ouverture f/2.2

Résistant à la poussière et à l’eau (IP68)

Dimensions S23 : 146,3 x 70,9 x 7,6 mm ; Poids : 168 g

Dimensions S23+ : 157,8 × 76,2 × 7,6 mm ; Poids : 195 g

5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11ax (2,4/5 GHz), Bluetooth 5.3, UWB (S23+ uniquement), GPS + GLONASS, USB 3.1, NFC

Batterie 3900mAh (S23) / 4700mAh (S23+) avec prise en charge de la charge rapide 25W (S23) / 45W (S23+), charge sans fil Qi, Wireless PowerShare

Phantom Black, Green, Cream et Lavender sont les couleurs disponibles pour les S23 et S23+. Selon les pays, certaines couleurs ne sont disponibles qu’en ligne. Les précommandes pour les téléphones commenceront aujourd’hui, le 1er février, et les livraisons commenceront le 17 février dans un certain nombre de pays. Voici les prix officiels des smartphones :