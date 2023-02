Samsung Galaxy S23 Ultra est officiellement lancé, découvrez toutes les nouvelles fonctionnalités

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est enfin là après toutes les rumeurs, rapports et rendus. Samsung a lancé la série Galaxy S23 aujourd’hui, 1er février 2023. Avant le lancement, il y avait de nombreuses rumeurs concernant les caractéristiques et les spécifications des smartphones. Maintenant, tous les faits sont connus et comme d’habitude, nous allons parler des principaux points forts du Samsung Galaxy S23 Ultra.

Appareil photo du Samsung Galaxy S23 Ultra

Le Samsung Galaxy S23 Ultra dispose d’une configuration à quatre caméras à l’arrière. L’appareil photo principal est un capteur 200MP qui dispose également d’une stabilisation d’image optique. Il dispose d’un objectif périscope 10MP et d’un autre objectif téléobjectif 10MP.

Avec l’objectif Periscope, vous pouvez effectuer un zoom optique jusqu’à 10x tandis que le téléobjectif peut vous offrir un zoom optique jusqu’à 3x. Le 4e objectif est un capteur ultra large de 12 mégapixels avec un angle de vision de 120 degrés. Il dispose également du mode Super Steady Video pour un meilleur enregistrement vidéo. Cet appareil peut également enregistrer des vidéos 8K à 24 ips et 30 ips.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra, le nouveau roi de la photographie

Outre les spécifications techniques du smartphone, il est livré avec des fonctionnalités photographiques vraiment intéressantes. Samsung a introduit ce qu’ils appellent Photo Nightography. Cette fonctionnalité utilise l’IA et le traitement logiciel pour prendre des photos en mode nuit à un niveau différent. Avec la Photo Nightography, vous pouvez même capturer des photos de portrait nettes et nettes comme le ferait un véritable appareil photo professionnel.

Avec l’aide de l’intelligence artificielle et du traitement logiciel, le smartphone peut également vous offrir un meilleur zoom que son prédécesseur. Le S22 Ultra était déjà le meilleur en zoom jusqu’au lancement du S23 Ultra. Vous êtes donc prêt pour un meilleur « traitement de zoom » avec le Galaxy S23 Ultra.

Video Nightography est une autre fonctionnalité introduite par Samsung dans son dernier appareil phare. Samsung a élargi la plage de stabilisation optique de l’image jusqu’à deux fois (2x) celle du S22 Ultra. Cela donne au dernier appareil phare une véritable stabilisation professionnelle lors de l’enregistrement de vidéos. Cette fonctionnalité a aidé les professionnels à enregistrer un film complet intitulé « Faith ». Samsung a partagé une partie du film lors de l’événement de lancement. Et d’après ce que nous avons vu, le Samsung S23 Ultra devrait être votre meilleur compagnon si vous êtes un créateur de contenu.

Une autre fonctionnalité intéressante de l’appareil photo que Samsung présente dans le smartphone est une fonctionnalité appelée AI Aware. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez facilement séparer une image d’une photo de groupe et la partager ou l’utiliser pour tout ce que vous voulez. Tout cela est rendu possible grâce au nouvel algorithme d’intelligence artificielle de Samsung et à un traitement logiciel amélioré.

Avec le Samsung Galaxy S23 Ultra, vous pouvez également ajouter des tons de couleur incroyables à vos photos lorsque vous les prenez. Cela produit une ambiance étonnante pour vos images. Avec le nombre de mégapixels plus élevé et des capteurs plus grands couplés à l’IA et au traitement logiciel, Samsung a vraiment placé la barre haute pour que les autres marques atteignent cette année.

Autres caractéristiques du Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung a également parlé d’une fonctionnalité appelée Share it. Cette fonctionnalité sera très pratique pour ceux qui ne veulent pas que la qualité des fichiers qu’ils partagent soit tempérée. Avec « Share It », vous pouvez partager la taille réelle des vidéos et des photos avec une qualité intacte.

Le S23 Ultra est livré avec une puce Snapdragon 8 Gen 2 personnalisée. Ce nouveau processeur est livré avec des améliorations de performances de 34% par rapport à son prédécesseur. En termes de GPU, vous obtenez également jusqu’à 41 % de performances GPU en plus avec un Ray Tracing amélioré pour une meilleure expérience de jeu.

Mode de Maintenance

Samsung a également parlé de la fonction de mode de maintenance lors de l’événement de lancement. Avec cette fonctionnalité, vous n’avez pas à vous soucier de votre vie privée lorsque vous apportez votre téléphone au magasin de service. Vous pouvez verrouiller toutes vos données et applications importantes afin qu’aucun tiers ne puisse y accéder. Ils ne peuvent accéder qu’aux parties du téléphone auxquelles vous les autorisez.

Affichage du Samsung Galaxy S23 Ultra

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est doté d’un écran Dynamic AMOLED 2x de 6,8 pouces. Il est livré avec une résolution de 1440 x 3088 pixels avec 501 ppi et 1750 nits en luminosité maximale. Le Samsung S23 Ultra est également le premier smartphone doté de la protection d’écran Gorilla Glass Victus 2.

Matériau de construction du Samsung Galaxy S23 Ultra

Le téléphone est construit sur un cadre en aluminium avec verre avant et arrière. Samsung a déclaré avoir utilisé environ 80 % de matériaux recyclés pour construire la vitre arrière du Galaxy S23 Ultra. Cette fois-ci, la société sud-coréenne a utilisé des matériaux recyclés pour construire des composants internes et externes.

Options de stockage du Samsung Galaxy S23 Ultra

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est livré avec 3 options de stockage différentes au choix. Nous avons d’abord celui de base qui est de 8 Go / 256 Go de stockage. Ensuite, il y a la version 12 Go/256 jusqu’à 12 Go/1 To.

Capacité de la batterie et vitesse de charge du Samsung Galaxy S23 Ultra

Le Galaxy S23 Ultra est également livré avec une batterie de 5 000 mAh avec une vitesse de charge de 45 W. Samsung a déclaré que l’appareil peut charger de 0 à 65 % en 30 minutes. Vous bénéficiez également d’une charge sans fil de 10 W et d’une charge inversée sans fil de 4,5 W.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est livré avec One UI 5.1 prêt à l’emploi. Comme le fait normalement Samsung, vous bénéficiez de 4 ans de mises à jour Android et de 5 ans de mises à jour de sécurité.

Couleurs, prix et disponibilité du Samsung Galaxy S23 Ultra

Avec ce nouvel appareil phare, vous avez le choix entre quatre options de couleurs différentes. Vous obtenez Phantom Black, Green, Cream et Lavender. Le smartphone est actuellement en précommande. Vous devrez peut-être vérifier auprès de vos magasins de détail locaux pour précommander. Le prix de départ de l’appareil est de 1 199 $.