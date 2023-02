Demande de fonctionnalité iOS 17 : nouvelles options de personnalisation pour la bibliothèque d’applications

La bibliothèque d’applications a été ajoutée à l’écran d’accueil de l’iPhone dans le cadre de la sortie d’iOS 14. La fonctionnalité donne aux utilisateurs un moyen de déplacer les applications de leur écran d’accueil tout en les gardant sur leur appareil, ce qui n’était pas possible auparavant. La bibliothèque d’applications était un grand changement pour l’iPhone à l’époque, mais Apple n’a apporté aucune autre modification depuis lors

Avec iOS 17 cette année, j’espère qu’Apple décidera d’étendre la bibliothèque d’applications avec quelques options de personnalisation supplémentaires.

Demande de fonctionnalité iOS 17

Dans son implémentation actuelle, la bibliothèque d’applications n’offre aucune personnalisation. Sur la rangée du haut, il y a des dossiers d’applications « Récemment ajoutées » et « Suggérées », et en dessous se trouvent des dossiers contenant toutes les autres applications sur votre iPhone. Ces dossiers sont générés automatiquement par Apple, vous n’avez donc aucun contrôle sur les applications qui vont dans quels dossiers et dans quel ordre ces dossiers apparaissent.

Chacun de ces dossiers affiche également trois grandes icônes sur lesquelles vous pouvez appuyer directement depuis l’écran principal de la bibliothèque d’applications pour un accès plus facile. Quelles icônes reçoivent ce traitement ? Cela dépend d’Apple, tous basés sur une sorte de système d’intelligence Siri.

Sans surprise, le système d’intelligence qui définit la bibliothèque d’applications peut être bogué et peu fiable. Vous trouverez des applications dans des dossiers aléatoires, les applications que vous n’avez pas ouvertes depuis des mois apparaîtront dans le dossier « Suggestions », et plus encore. Dans son implémentation actuelle, vous n’avez aucun moyen de corriger ces problèmes.

Dans iOS 17, j’espère qu’Apple me donnera plus de contrôle sur la bibliothèque d’applications de trois manières. Ce sont toutes des demandes de base qui donneraient aux utilisateurs beaucoup plus de contrôle sur leur expérience iPhone.

Trier l’ordre des dossiers dans la bibliothèque d’applications

Personnalisez les trois applications épinglées en haut des dossiers

Permettez-moi de masquer complètement les applications (en gros, rendez certaines applications uniquement visibles en recherchant via l’écran d’accueil)

Apple a ajouté un certain nombre d’autres options de personnalisation à l’écran d’accueil et à l’écran de verrouillage de l’iPhone au cours des deux dernières années, mais la bibliothèque d’applications semble très rigide. Non seulement vous ne pouvez pas le cacher entièrement, mais vous ne pouvez même pas le personnaliser à votre guise.

La bibliothèque d’applications est une excellente fonctionnalité pour désencombrer l’écran d’accueil de votre iPhone, et j’espère que c’est quelque chose qu’Apple apportera quelques améliorations avec iOS 17.

