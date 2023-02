Top 10 des téléphones mobiles phares de janvier 2023

Actuellement, le marché de la téléphonie mobile est assez volatil, notamment le marché phare. Pour une acceptation optimale du marché, plusieurs entreprises sont plus soucieuses d’empiler le matériel contre la meilleure intégration. Cela explique pourquoi de nombreux téléphones phares ont un matériel fonctionnel mais fonctionnent à peine mieux que les modèles de milieu de gamme. Les utilisateurs doivent faire preuve de prudence lors de l’achat de téléphones mobiles phares. Les utilisateurs trouvent généralement que les avis et les évaluations de sources décentes sont utiles pour prendre des décisions. Antutu a publié aujourd’hui sa première liste de notation pour 2023. Les 10 meilleurs téléphones mobiles phares d’Android en termes de performances pour janvier sont présentés ci-dessous.

Top 10 des téléphones mobiles phares d’Android

Le OnePlus 11 récemment lancé se classe premier. Avec un score moyen de 1 325 859, cet appareil prend la première place. Avec le processeur Snapdragon 8 de deuxième génération, LPDDR5X et UFS4.0, le OnePlus 11 a créé une nouvelle spécification de triangle de fer. Cet appareil est parmi les meilleurs du marché car il dispose également d’un appareil photo Hasselblad. Cela sépare le OnePlus 11 de ses rivaux. La couche inférieure du fonctionnement de la mémoire Android a été entièrement reconstruite à l’aide de la nouvelle technologie de recombinaison de gènes de mémoire auto-développée. L’expérience de ce système est maintenant bien meilleure.

iQOO 11 Pro se classe deuxième et dispose également du SoC Snapdragon 8 Gen 2 ainsi que d’une puce V2 intégrée auto-développée. Ce téléphone mobile prend également en charge le « dispositif de vision nocturne » à super détection 4K. Son score moyen n’est inférieur que de quelques milliers de points à OnePlus 11.

En troisième position se trouve le Vivo X90 Pro+. Cet appareil est également livré avec le SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Dans le département de la caméra, il utilise une caméra principale IMX989 de 1 pouce. Il utilise également un écran Samsung 2K E6 ainsi qu’un objectif certifié Carl Zeiss. La configuration est assez luxueuse, et c’est le modèle haut de gamme le plus puissant de Vivo à ce jour.

Les autres téléphones mobiles de la liste incluent RdMagic 8 Pro+, iQOO 11, Redmi K60 Pro, Vivo X90 Pro, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 et Vivo X90. De plus, parmi les dix meilleurs produits, on trouve 8 modèles Snapdragon 8 Gen2 et 2 modèles Dimensity 9200.