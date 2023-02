La première smartwatch de Meta est livrée avec une caméra avant et arrière

Il y a eu de nombreuses fuites et rumeurs concernant la Facebook Watch, qui est un sujet brûlant depuis un certain temps. Cependant, à Meta, le plan a été modifié l’année dernière et le projet a été abandonné. Une smartwatch est encore en développement, cependant.

Meta prépare une smartwatch sous Android

Si les informations et les images de Kuba Wojciechowski sont exactes, Meta a conçu une smartwatch Android. Meta a choisi une version personnalisée d’Android pour son propre portable au lieu de WearOS.

A première vue, cela rappelle un peu l’Apple Watch. Mais il y a aussi une minuscule caméra visible à l’avant, et il y a même une caméra présente à l’arrière.

Une montre intelligente avec deux caméras, peut-être ? Via Meta ? Qui sait? concernant le métavers ? Et à qui cela est-il destiné à plaire ? nous ne savons pas encore avec certitude.

De plus, en mettant l’accent sur l’idée et la philosophie, il semble que chaque produit de Mera semble avoir le métaverse à l’esprit.

Cependant, étant donné que la montre intelligente Meta est probablement encore dans ses premières phases de développement, encore une fois, cela ne peut pas signifier grand-chose pour le moment. Kuba Wojciechowski déclare qu’il ne sait pas « si ou quand l’appareil se lancera ».

Si vous êtes même légèrement excité par l’idée entièrement non effrayante d’une montre Meta à double caméra, sachez que la version la plus récente en cours de développement ressemble à la version qui a été annulée et exécute une version non divulguée de Wear OS sur le matériel Qualcomm. .

Le réseau de capteurs à l’arrière semble avoir subi quelques modifications mineures par rapport aux rendus divulgués du concept initial de smartwatch Facebook, mais l’idée générale d’un « design (form factor) détachable » destiné à être utilisé pour des « produits supplémentaires liés à Metaverse » n’a pas modifié.

En conclusion, notons de prendre ces informations au sérieux. Car le développement de la smartwatch en est encore à ses débuts. Pour le meilleur ou pour le pire, il semble que Meta débatte toujours de son entrée dans l’industrie férocement compétitive de la smartwatch. Apple domine largement ce marché.